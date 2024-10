PC Copilot Plus, la musique en tête

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La gamme d’ordinateurs « Copilot Plus » se dote d’une mise à niveau de taille, affirmant l’ambition de Qualcomm et Microsoft de concurrencer les Mac, bien ancrés dans le secteur de la création musicale et du son numérique.

Développés pour les musiciens, producteurs et podcasteurs, ces nouveaux ordinateurs visent à offrir une alternative crédible aux Mac, largement privilégiés par les professionnels pour leur performance en audio numérique et leur compatibilité MIDI. Selon Alex Katouzian, directeur général de Qualcomm pour le mobile, l’informatique et la réalité étendue (XR), les ordinateurs Copilot Plus ont pour vocation de devenir un espace privilégié pour les créateurs de contenu audio. « Nous souhaitons que les PC Copilot Plus deviennent le lieu de prédilection pour les podcasteurs et musiciens, qu’ils puissent enregistrer et se produire avec ces machines », a-t-il affirmé lors du Snapdragon Summit cette semaine.

Pour concrétiser cette ambition, Microsoft a intégré dans la gamme Copilot Plus la prise en charge du MIDI 2.0, offrant aux instruments électroniques une résolution accrue et une latence réduite. De leur côté, les PC équipés de chipsets Snapdragon bénéficient d’optimisations spécifiques pour assurer un fonctionnement fluide de cette nouvelle norme MIDI. Par ailleurs, Microsoft et Qualcomm ont collaboré avec Yamaha afin de développer un pilote ASIO à faible latence, destiné aux périphériques USB Audio Class 2 sous Windows. Ce pilote permet de connecter directement une interface audio USB aux ordinateurs Copilot Plus, facilitant ainsi l’enregistrement sonore, qu’il s’agisse de voix captées par un microphone ou d’un instrument de musique.

Les outils de production sonore professionnels ne sont pas en reste : Cubase et Nuendo, deux logiciels phares de Steinberg, seront bientôt optimisés pour fonctionner nativement sur les ordinateurs Copilot Plus alimentés par Snapdragon X. Cela permettra aux musiciens et producteurs de bénéficier de leur logiciel préféré, sans compromis de performance. Lors du Snapdragon Summit, deux musiciens ont offert une démonstration en temps réel des capacités des stations de travail numériques et du MIDI 2.0, associés aux pilotes ASIO sur un ordinateur portable Copilot Plus équipé d’un processeur Snapdragon, illustrant l’importance cruciale d’une latence ultra-faible pour l’interprétation musicale sur une plateforme numérique.

Ces avancées, fruit de la collaboration entre Qualcomm et Microsoft, renforcent la viabilité des ordinateurs Copilot Plus pour les professionnels de la musique et du son, apportant une réponse sérieuse aux solutions actuellement dominées par les Mac.