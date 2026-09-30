Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « The Social Reckoning »

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S2Pmag et Sony Pictures Suisse vous offrent la possibilité de gagner 2 x 1 place de cinéma pour le film « The Social Reckoning » . Le film sortira dans les salles romandes le mercredi 07 octobre 2026.

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné The Social Reckoning ». Ce concours est valable jusqu’au 06 octobre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !

L’équipe S2PMag

The Social Reckoning

Inspiré de faits réels et de l’histoire de la lanceuse d’alerte qui a déclenché la prise de conscience face aux dérives des réseaux sociaux, ce scénario original d’Aaron Sorkin est un prolongement direct du film à succès THE SOCIAL NETWORK à travers une véritable histoire de David contre Goliath. Frances Haugen (Mikey Madison), jeune ingénieure chez Facebook, s’allie à Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), journaliste au Wall Street Journal – ensemble, ils se lancent dans une enquête à haut risque qui va révéler les secrets les mieux gardés du puissant réseau social.

Ce film n’ayant pas encore reçu son visa, nous vous invitons à vérifier lors de sa projection s’il est autorisé à tous publics.

Réalisé par Aaron Sorkin

Scénario de Aaron Sorkin

Acteurs Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen de Bill Burr et Jeremy Strong