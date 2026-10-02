Concours S2PMag x HyperX : gagnez un casque gaming HyperX Cloud III S Wireless

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S2PMag s’associe à HyperX pour offrir à l’un de ses lecteurs un casque gaming HyperX Cloud III S Wireless, une évolution particulièrement complète de l’une des gammes les plus emblématiques du constructeur.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple : il suffit de nous envoyer un e-mail à redaction@s2pmag.ch jusqu’au 10 octobre 2026 inclus, en indiquant vos nom, prénom, adresse postale complète en Suisse et adresse e-mail. Le concours est exclusivement réservé aux personnes résidant sur le territoire helvétique. Une seule participation par personne sera prise en compte.

Pensé pour accompagner les longues sessions de jeu, le HyperX Cloud III S Wireless associe le confort caractéristique de la gamme Cloud à des haut-parleurs inclinés de 53 mm conçus pour délivrer une restitution dynamique et faciliter la perception des détails sonores essentiels en pleine partie. Sa connexion sans fil 2,4 GHz offre jusqu’à 120 heures d’autonomie annoncée, tandis que le Bluetooth étend encore ses possibilités d’utilisation. Son microphone amovible de 10 mm facilite les échanges avec ses coéquipiers, alors que sa structure métallique et ses coussinets à mémoire de forme privilégient robustesse et confort.

Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi l’ensemble des participations valides reçues avant la clôture du concours et sera ensuite contacté directement par S2PMag.

Bonne chance à toutes et à tous !