La chasse aux vampires est ouverte : une démo jouable de Castlevania: Belmont’s Curse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La démo permet aux joueurs de découvrir les premiers niveaux du jeu avant sa sortie officielle le 15 octobre 2026, leur progression pourra être transférée vers la version Day One dès sa sortie.

Castlevania: Belmont’s Curse est un jeu d’action et d’exploration 2D développé conjointement par KONAMI, Evil Empire et Motion Twin. L’histoire se déroule à Paris en 1499, 23 ans après les événements de Castlevania III, l’un des opus les plus populaires de la série. Rose Belmont, fille de Trevor Belmont, le héros qui a vaincu Dracula, part affronter des monstres en explorant les rues de Paris en proie aux flammes et le château de Dracula, avec un arsenal d’armes et de compétences, dont le fouet sacré « Vampire Killer ».

Les précommandes des éditions physiques et numériques sont désormais ouvertes. Les éditions Midnight numériques et physiques de Castlevania: Belmont’s Curse incluent des costumes alternatifs pour Rose Belmont, une galerie numérique de musiques et d’illustrations, ainsi qu’un objet relique en jeu. La précommande ou le préachat de n’importe quelle édition du jeu permettra également d’obtenir un costume supplémentaire de style Alucard pour Rose Belmont.

La démo de Castlevania: Belmont’s Curse, le nouvel opus de la légendaire franchise Castlevania est disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, XBOX Series X|S et Steam.