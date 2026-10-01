La corruption se propage dans Fortnite tout au long du mois d’octobre

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En ce mois d’octobre, Fortnite : Cauchemars propage sa corruption sur Battle Royale, Assaut de la horde et Recharge. De nouveaux objets et armes font leur apparition aux côtés d’une galerie de personnages sinistres qui s’étoffera tout au long du mois : les très attendus personnages de Five Nights at Freddy’s, Hazbin Hotel, Freddy : les griffes de la nuit, Obsession, et bien plus encore.

GAMEPLAY DE FORTNITE CAUCHEMARS :

Cartouches maudites hackées : devenez invisible en sprintant, frappez plus fort à mesure que vos PV diminuent, déguisez-vous en objet d’Halloween, tirez des roquettes citrouilles et bien plus encore grâce aux nouvelles cartouches.

: devenez invisible en sprintant, frappez plus fort à mesure que vos PV diminuent, déguisez-vous en objet d’Halloween, tirez des roquettes citrouilles et bien plus encore grâce aux nouvelles cartouches. Nouvelles armes et piratages de butin : repérez les ennemis à travers les murs avec le nouveau pistolet-mitrailleur « Brises-os » et battez Freddy Krueger dans le Quartier Cauchemardesque pour obtenir les griffes cauchemar de Freddy , qui vous permettent de vous téléporter vers vos adversaires et de les taillader.

: repérez les ennemis à travers les murs avec le nouveau et battez Freddy Krueger dans le Quartier Cauchemardesque pour obtenir , qui vous permettent de vous téléporter vers vos adversaires et de les taillader. Assaut de la horde + Recharge : le mode temporaire Assaut de la horde est de retour, et le 8 octobre, une version mise à jour de l’Île aux cauchemars arrive dans Recharge avec les cartes Stranger Things et Squid Grounds.

Les tenues de Five Nights at Freddy’s présentant des traces de combat sont désormais disponibles. Des tenues et accessoires issus de Hollow Knight, Beetlejuice, Halloween Horror Nights d’Universal Studios et bien plus encore seront déployés tout au long du mois.