Concours: tentez de gagner un Dreame AirStyle Pro

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S2PMag s’associe à Dreame pour vous offrir la possibilité de remporter un Dreame AirStyle Pro, un appareil de coiffure polyvalent imaginé pour sécher et styliser les cheveux tout en simplifiant la routine quotidienne.

Réunissant plusieurs fonctions au sein d’un même équipement, ce modèle mise sur un flux d’air maîtrisé et différents accessoires afin de multiplier les possibilités de coiffage, du séchage à la mise en forme, en passant par la création de boucles ou l’obtention d’un rendu plus lisse.

Pensé comme une solution tout-en-un, le Dreame AirStyle Pro entend conjuguer efficacité, polyvalence et confort d’utilisation. Ses différents embouts permettent d’adapter facilement le coiffage au résultat recherché et d’enchaîner les étapes sans avoir à multiplier les appareils. Une approche particulièrement pratique pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur chevelure tout en gagnant du temps au quotidien.

Pour tenter de remporter le Dreame AirStyle Pro mis en jeu par Dreame et S2PMag, la participation est simple et entièrement gratuite. Le concours est exclusivement réservé aux personnes résidant sur le territoire suisse.

Il suffit d’envoyer un e-mail à redaction@s2pmag.ch en indiquant clairement vos coordonnées complètes afin de permettre votre identification et de pouvoir vous contacter en cas de victoire avec en sujet Concours Dreame AirStyle Pro.

Le tirage au sort aura lieu le 10 septembre 2026 parmi les participations valides reçues. La gagnante ou le gagnant remportera le Dreame AirStyle Pro proposé par Dreame et S2PMag.

Bonne chance à toutes et à tous !