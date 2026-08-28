GTA VI se dévoile enfin : Rockstar publie 27 minutes d’images inédites sur PS5

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Rockstar Games vient de lever une partie du voile sur Grand Theft Auto VI avec « An Extended Look », une présentation de près de 27 minutes entièrement constituée d’images capturées dans le jeu sur PlayStation 5. Vice City, Jason et Lucia, fusillades, poursuites, activités secondaires et immensité de Leonida : à moins de trois mois de sa sortie, GTA VI montre enfin beaucoup plus concrètement ce qu’il a dans le ventre.

Après des années d’attente, deux bandes-annonces visionnées des centaines de millions de fois et une quantité presque incalculable de rumeurs, Grand Theft Auto VI passe enfin à la vitesse supérieure. Rockstar Games vient de publier « Grand Theft Auto VI: An Extended Look », une imposante présentation permettant d’observer pendant près de 27 minutes le jeu le plus attendu de cette fin d’année.

Initialement diffusée sur Netflix avant d’être rendue accessible gratuitement sur YouTube et le site de Rockstar, cette présentation possède surtout une particularité importante : l’intégralité des images montrées a été capturée dans le jeu sur PlayStation 5. Rockstar la présente comme un aperçu de ce qui doit constituer « l’évolution la plus vaste et la plus immersive » jamais entreprise par la série.

Jason et Lucia au cœur de GTA VI

L’Extended Look accorde naturellement une place considérable à Jason Duval et Lucia Caminos, les deux protagonistes dont les destins vont s’entremêler dans l’univers criminel de Vice City. Après qu’un coup apparemment facile tourne mal, le duo se retrouve entraîné dans une conspiration qui dépasse largement les frontières de la ville et s’étend à travers l’État fictif de Leonida.

Rockstar ne livre toutefois pas une démonstration de gameplay conventionnelle de 27 minutes. La présentation alterne séquences narratives, plans contemplatifs, dialogues et véritables passages de jeu, privilégiant la découverte de l’univers et de ses personnages plutôt qu’une longue explication des différentes mécaniques.

Ce choix n’empêche pas d’entrevoir beaucoup plus précisément la direction prise par GTA VI. On y découvre notamment des fusillades, des affrontements avec les forces de l’ordre et des poursuites automobiles, mais également différentes activités permettant de mesurer la diversité annoncée de Leonida. Basket-ball, plongée sous-marine et autres distractions apparaissent ainsi au fil de la présentation.

Vice City affiche une densité impressionnante

Mais c’est peut-être l’environnement qui constitue la véritable vedette de ces nouvelles images. La Vice City contemporaine imaginée par Rockstar fourmille de personnages, véhicules, commerces, plages et lieux de divertissement, tandis que les différentes régions de Leonida semblent offrir des atmosphères sensiblement différentes.

La circulation particulièrement dense, les nombreux piétons, la quantité d’animations visibles simultanément et le niveau de détail des environnements témoignent de l’ambition technique du projet. Le studio cherche manifestement à donner l’impression d’un monde qui poursuit son existence indépendamment du joueur, une philosophie déjà centrale dans Red Dead Redemption 2 mais qui semble ici prendre une dimension supplémentaire.

L’autre enseignement majeur concerne naturellement la réalisation. Même s’il faudra attendre la version commerciale pour juger définitivement des performances, Rockstar confirme que les images de cet Extended Look proviennent exclusivement de la version PlayStation 5, sans évoquer l’utilisation d’un PC pour produire cette démonstration.

GTA VI sortira le 19 novembre 2026

Cette présentation marque surtout l’entrée de Grand Theft Auto VI dans la dernière ligne droite de son immense campagne de lancement. Rockstar maintient officiellement la sortie au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Après avoir longtemps entretenu le mystère autour de son prochain blockbuster, Rockstar commence donc à montrer beaucoup plus ouvertement l’ampleur de son projet. Et si cet Extended Look conserve volontairement une importante dimension cinématographique, ces quelque 27 minutes constituent de très loin l’aperçu officiel le plus conséquent de GTA VI publié jusqu’à présent.

Une chose paraît désormais acquise : entre l’immensité annoncée de Leonida, le retour d’une Vice City métamorphosée et la relation entre Jason et Lucia, Rockstar ne cherche manifestement pas simplement à prolonger la formule de GTA V. Le studio entend faire de ce sixième épisode une nouvelle référence du monde ouvert.

Grand Theft Auto VI est attendu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.