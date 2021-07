Conqueror’s Blade : Dynasty est disponible

Partager Facebook

MY.GAMES et Booming Tech annoncent le lancement de la huitième saison de contenu pour Conqueror’s Blade, le MMO de tactique médiévale. Intitulée Season VIII: Dynasty, celle-ci s’inspire grandement de l’histoire de la Chine et introduit de nouvelles unités, une nouvelle carte, ainsi qu’une toute nouvelle arme de classe : la Pique.

Le thème de cette nouvelle saison a été dévoilé la semaine dernière avec une bande-annonce cinématique. Aujourd’hui, les joueurs peuvent en apprendre plus sur le contenu de Dynasty dans une toute nouvelle bande-annonce de gameplay.

Dynasty s’inspire de l’âge d’or de la Chine et du règne de la dynastie Tang. La campagne de cette nouvelle saison sera consacrée à l’avènement de la puissante quoique fictive dynastie Qian. Les joueurs peuvent dès à présent visiter Longting, une nouvelle région inspirée par l’Asie de l’Est, ainsi que sa capitale Hao Jing. Cette immense cité leur permettra de se retrouver en paix, loin des champs de bataille.

Conqueror’s Blade s’enrichit par ailleurs d’une toute nouvelle classe d’arme : la Pique. Cette longue lance permet de maintenir l’ennemi à distance et de déchaîner de puissants enchaînements. Il s’agit de la douzième arme disponible dans le jeu.

En plus de cette nouvelle arme, les joueurs peuvent également débloquer et commander trois nouvelles unités de saison inspirées par l’histoire martiale de la Chine. Les Moines Guerriers sont des experts en arts martiaux pacifiques qui ne combattent que lorsqu’ils y sont contraint. Les Vigiles Grisonnants sont les vétérans aguerris d’un long siège, tandis que les Gardes au Modao sont des troupes d’avant-garde capable de percer les défenses ennemies. Les Grenadiers de Shenji font eux aussi leur apparition en tant qu’unités cinq étoiles.

Le Passe de Bataille de la huitième saison est désormais disponible. Plus d’une centaine de niveaux de récompenses Premium peuvent être débloqués. Les joueurs peuvent notamment remporter la tenue d’apparat de l’empereur courroucé, ainsi que celle de la légion des ombres, mais aussi de nouveaux émotes, des apparences d’armes, et bien plus encore.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES. Les joueurs y incarnent un seigneur de guerre, recrutent et commandent des troupes, et bâtissent leur propre empire dans un vaste monde ouvert. Dans Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent prendre part à des batailles de siège à quinze contre quinze pendant lesquelles ils doivent défendre leur forteresse ou submerger celle de l’adversaire. Onze spécialisations d’armes sont disponibles pour les seigneurs de guerre, ainsi que plus de quatre-vingt unités de mêlée, de combat à distance ou de cavalerie, toutes inspirées par les plus grandes armées de l’histoire. Grâce à des mises à jour de contenu régulières et conséquentes, Conqueror’s Blade est l’expérience de combat médiéval ultime pour les joueurs du monde entier, qu’ils décident de s’unir et de s’affronter.