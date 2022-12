Crossfire: Legion est désormais disponible dans sa version finale

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Prime Matter et Smilegate sont heureux d’annoncer que leur jeu d’action et de stratégie en temps réel rendant honneur aux pionniers du genre RTS, Crossfire: Legion, est maintenant sorti de son accès anticipé et est désormais disponible sur Steam dans sa version complète.

Co-développé par Blackbird Interactive, le jeu s’appuie sur l’univers très riche de Crossfire, la célèbre licence de Smilegate ayant pour toile de fond un futur dystopique où des conglomérats militaires s’opposent pour assouvir leur domination sur l’ordre mondial.

Pendant des mois, les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour améliorer l’expérience des joueurs, aboutissant à une version 1.0 pleine de contenu et de nouveautés. Avec de nouveaux commandants et unités, de nouveaux modes de jeu compétitifs et coopératifs, ainsi que l’achèvement d’une campagne solo passionnante, les joueurs peuvent désormais profiter d’améliorations dans tous les domaines et modes de jeu !

« Nous sommes impatients à l’idée que les amateurs de STR puissent enfin s’essayer à la version finale de Crossfire : Legion », a déclaré Maurice Grela, Game Designer chez Blackbird Interactive.

« Un grand merci à tous ceux qui ont patiemment soutenu le développement du jeu en accès anticipé, nous sommes maintenant prêts à intégrer vos commentaires post-lancement ! ».

Modes et cartes inclus dans la version finale de Crossfire: Legion :

• Actes I à IV de la campagne (solo, 15 missions)

Cette expérience narrative en solo vous fera vivre une campagne d’intrigues militaires dans un monde au bord du précipice. Relevez de nombreux défis tactiques dans une grande variété d’environnements : combattez au sommet de gratte-ciel, enfoncez-vous dans des marécages, affrontez des bases militaires lourdement défendues et bien plus encore !

• Escarmouche (PvP et PvE, 5 cartes)

Combattez jusqu’à la mort avec et/ou contre d’autres joueurs et des factions contrôlées par l’intelligence artificielle.

Liste de cartes : « Predator » (3vs3), « Mountainside » (1vs1), « Typhoon » (2v2), « Frostbite » (1v1) et « Labyrinthe » (3v3).

• Payload (PvP et PvE, 8 cartes)

Travaillez en équipe pour capturer et escorter trois charges utiles vers la base de votre adversaire, tout en sécurisant les caisses qui tombent et qui contiennent des bonus.

Liste des cartes : « Tongren Facility » (3vs3), « Snowbase » (2vs2), « Refinery » (3vs3), « Badland » (2v2), « Blacksite » (3vs3), « Domination » (3vs3), « Railyard » (2vs2) et « Mountainside » (2vs2).

• Opération Thunderstrike (3 joueurs en co-op VS IA, sur une carte dédiée)



Combattez des hordes d’ennemis contrôlés par l’IA de plus en plus difficiles, tout en renforçant votre base et en accomplissant des missions annexes pour débloquer des bonus (escorte VIP, etc.).

• Opération Northside (3 joueurs en co-op VS IA, sur une carte dédiée)

À l’aide de vos amis, prenez d’assaut une ambassade fortifiée et venez à bout d’une IA ennemie retranchée.

• Mêlée (PvP jusqu’à 3vs3, sur une carte dédiée)



Les unités apparaissent automatiquement dans votre QG et s’améliorent au fur et à mesure de la progression de la partie (en fonction de la difficulté choisie), ce qui vous permet de vous concentrer exclusivement sur des tactiques riches en action. Détruisez tous les QG ennemis pour gagner la partie.

• Lignes de front (PvP et PvE jusqu’à 3vs3, sur une carte dédiée)



À l’inverse de « Mêlée », ce mode se concentre sur les décisions macro et la composition des armées. Placez vos unités en formation et regardez-les déferler automatiquement par vague sur le QG de l’autre équipe.

• Éditeur de niveaux (avec une intégration du Steam Workshop)



Un outil très efficace pour créer de nouveaux contenus PvP et PvE, mais aussi pour les partager facilement avec la communauté ! Outre les aspects liés à la création de cartes, l’éditeur permet également aux joueurs de tester les statistiques des unités, les limites des caméras, les signaux audio, la logique du jeu, etc.

Les commandants en herbe peuvent s’essayer gratuitement au champ de bataille ce week-end, puisque le jeu sera disponible en période d’essai (achat requis à la fin de la période).