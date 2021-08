Crusader Kings III arrive pour la première fois sur consoles !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu de grande stratégie de Paradox Interactive, Crusader Kings III, arrive sur consoles pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Grâce à un partenariat avec les développeurs Lab42 , Paradox présentera les majestueuses intrigues politiques médiévales à un tout nouveau public, sur Xbox Series X|S et PlayStation 5.

La franchise Crusader Kings, joyau de Paradox Interactive, a depuis longtemps séduit les joueurs en quête d’un jeu de grande stratégie. Sorti sur PC en 2020 et salué par la critique, Crusader Kings III représente une toute nouvelle expérience stratégique pour les joueurs consoles. Suivant le succès de Stellaris, jeu de stratégie et de science-fiction, Paradox et Lab42 adaptent désormais l’un des titres stratégiques les plus populaires sur consoles. Le but ici est également que les joueurs de salon découvrent une plus grande profondeur et complexité typiques des jeux historiques.

Les futurs monarques médiévaux profiteront d’une toute nouvelle expérience de gameplay grâce à toutes les spécificités qu’offrent les manettes consoles. Crusader Kings III utilisera notamment les capacités uniques de la Xbox Series X|S et de la PlayStation 5, comme les temps de chargements ultra réduits pour une expérience de jeu immersive. Les joueurs Xbox Series X|S pourront rapidement switcher entre leur partie et une vidéo YouTube pour savoir comment réprimander une révolte paysanne par exemple. Les joueurs PlayStation 5 expérimenteront physiquement de tout nouveaux ressentis grâce à leur DualSense, qui réagira en direct aux événements du jeu.

À propos de Crusader Kings III :

Un gameplay se concentrant sur les personnages : Chaque personnage que vous incarnez, ou avec lequel vous interagissez, possède sa propre personnalité. Les événements et options du jeu sont largement déterminés par le type de personne que vous choisissez d’être.

Des possibilités infinies : Incarnez une maison de noble, qu’elle vienne d’Islande, d’Inde, de Finlande ou d’Afrique Centrale, ou n’importe où ailleurs, sur plus de cinq siècles. Interagissez avec des vagabonds, des espions vicieux, des enfants illégitimes et des hommes saints dans le but d’élaborer votre vie médiévale.

Faites la Guerre : Ralliez vos vassaux et levez votre armée pour assiéger les châteaux ennemis et ainsi réprimer les rebellions. Si des prouesses individuelles sur le champ de bataille peuvent vous rapporter de grands honneurs, c’est bel et bien la planification stratégique qui représente le chemin de la victoire.

Gestion de la lignée : La naissance d’une union royale représente à la fois le futur de votre lignée mais également un moyen de solidifier votre pouvoir. Utilisez-les pour forger des alliances dans des terres reculées et revendiquez des royaumes recherchés. Étendez votre influence à travers les quatre coins de la carte.

Les Saints et les Pécheurs : Définissez la religion de votre royaume, que ce soit en imposant la foi ou en adoptant une hérésie pour mieux atteindre vos objectifs. Si tout le reste échoue, débutez votre propre religion.