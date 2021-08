Le Cloud Gaming arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De plus en plus mis en avant lors des différentes interventions de Microsoft et de la team Xbox lors des Show, le Xbox Game Pass, intégrera prochainement le cloud gaming sur Xbox Series X|S et Xbox One en fin d’année, ce qui permettra aux membres du Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 titres directement depuis le cloud et de découvrir de nouveaux jeux en un clic.

L’arrivée du Cloud Gaming sur consoles vous laissera :

Découvrir et jouer à plus de 100 jeux de qualité du catalogue du Xbox Game Pass sans avoir à utiliser votre stockage ou à attendre que les installations soient terminées.

Rejoindre vos amis en multijoueur, comme dans Sea of Thieves par exemple, dès que vous recevrez une invitation et lever les voiles sans avoir besoin d’installer le jeu.

Jouer aux titres exclusifs à la nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator ou The Medium sur Xbox One via la cloud (cette fonctionnalité sera disponible prochainement).

“Nous commencerons à tester ces fonctionnalités avec les membres Xbox Insider cet automne, afin de pouvoir réunir leurs retours et améliorer l’expérience. Gardez un œil sur le Xbox Wire en français pour plus de détails.”

Pour l’expérience soit la meilleure possible sur tous les appareils, elle sera disponible en 1080p et à 60 images par seconde, comme l’est actuellement le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) sur PC, téléphones et tablettes.