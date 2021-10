Crusader Kings III célèbre son premier anniversaire

Partager Facebook

Pour commémorer cette première année, le studio partage une liste des faits d’armes des seigneurs et dames qui ont tenté l’aventure.

Depuis le lancement de Crusader Kings III en septembre 2020, les joueurs ont passé plus de 128 millions d’heures à parfaire leur lignée et à déjouer les complots politiques fomentés à leur encontre.

334 millions d’enfants sont nés

18 millions de mariages et fiançailles ont été organisés

4 millions de personnages ont succombés au stress

4 millions d’animaux de compagnie ont été adoptés

1 million de prisonniers se sont enfuis

Au fil du temps, les habitudes des joueurs ont commencé à se révéler.

Brittania est le territoire de départ le plus populaire

Le Bellicisme est le principe de foi le plus populaire

L’Intendance est le mode de vie le plus populaire

Les religions païennes ont été réformées 1 million de fois

L’Empire Romain a été restauré 190.000 fois

Le Grand Schisme a été réparé 220.000 fois

Le Cannibalisme a été adopté 14.000 fois

« Pour moi, c’est incroyable que CK3, ce jeu auquel nous avons consacré tant de temps et de passion, soit sorti depuis une année entière, » confie Alexander Oltner, Lead Game Designer, « Je lis Reddit, je regarde Twitch et je découvre la myriade de manières dont les joueurs bâtissent leur dynastie et font face à l’adversité. C’est très gratifiant, et ça rend humble. Nous avons hâte de voir ce que nous réservent les joueurs avec les nouvelles fonctionnalités qui arriveront prochainement.«

Crusader Kings III a connu un succès à la fois critique et populaire à sa sortie il y a un an. C’est un savant mélange de profondeur et d’accessibilité, qui allie la complexité des jeux de Paradox à une nouvelle approche dédiée aux débutants. Royal Court, la première extension du jeu, sortira plus tard cette année et apportera son lot de nouveautés ainsi qu’une toute nouvelle salle du trône.

Crusader Kings III est disponible pour 49,99 euros sur Steam, le Paradox Store, et d’autres boutiques en ligne.