Monster Hunter Rise : partez à la chasse dès le 22 janvier 2022 sur Steam

La série Monster Hunter™, acclamée par la critique et en tête des ventes, a atteint de nouveaux sommets plus tôt cette année avec la sortie mondiale de Monster Hunter Rise™ sur Nintendo Switch™. Ayant reçu de nombreux éloges pour son gameplay RPG d’action caractéristique, ses nouvelles fonctionnalités passionnantes et son support gratuit continu après le lancement, Monster Hunter Rise ouvre les portes du village de Kamura aux joueurs PC à partir du 12 janvier 2022. Avant la sortie du jeu complet, une démo publique gratuite sera disponible sur Steam à partir du 13 octobre. En plus de confirmer les spécificités de Monster Hunter Rise sur PC, de nouvelles informations ont également été révélées pour tous les joueurs de Monster Hunter Rise, notamment des détails sur le contenu collaboratif à venir et Monster Hunter Rise : Sunbreak™, la nouvelle extension monstrueuse qui sera disponible simultanément sur Nintendo Switch et PC à l’été 2022.

Au lancement, la version complète de Monster Hunter Rise sur PC comprendra tous les contenus majeurs post-lancement disponibles dans la version Nintendo Switch jusqu’à fin novembre 2021. De plus amples informations sur le contenu futur et le calendrier seront disponibles à une date ultérieure. La version PC bénéficiera d’optimisations personnalisables, permettant aux chasseurs de profiter de leur voyage en résolution 4K et avec un support ultrawide (rapport d’aspect 21:9), tout en offrant des framerates non plafonnés et des textures haute résolution. Monster Hunter Rise sur PC sera disponible sur Steam le 12 janvier 2022 et est disponible dès maintenant en préachat. Le jeu est actuellement disponible sur Nintendo Switch.

Une démo de Monster Hunter Rise sur PC sera lancée le 13 octobre, ce qui donnera aux chasseurs tout le temps de profiter d’un échantillon de cette nouvelle expérience Monster Hunter avant la sortie du jeu complet sur Steam. La démo PC offre aux joueurs de nombreuses options de chasse, notamment en solo hors ligne et en multijoueur en ligne (jusqu’à 4 joueurs), en utilisant les 14 types d’armes. Pour les nouveaux chasseurs, la démo PC propose une option « Entraînement » et un tutoriel « Chevaucher une Wyvern », chacun offrant des conseils et des instructions utiles. Lorsque les chasseurs sont prêts, trois quêtes de chasse et trois monstres différents sont disponibles, chacun offrant des niveaux de défi distincts, de débutant (Grand Izuchi) à intermédiaire (Mizutsune) et avancé (Magnamalo).

Après la sortie de Monster Hunter Rise sur PC, les joueurs des deux versions de la plateforme peuvent se réjouir de la révélation de Monster Hunter Rise : Sunbreak, la monstrueuse extension qui sera disponible à l’achat pour tous les joueurs à l’été 2022. Monster Hunter Rise : Sunbreak comprend un nouveau scénario et une nouvelle base d’opérations, ainsi que de nouveaux lieux, monstres, fonctionnalités de jeu, rang de quête (Maître), et plus encore. Les chasseurs doivent posséder le jeu de base et terminer la quête centrale 7 étoiles intitulée « Déesse serpent du tonnerre » dans Monster Hunter Rise avant de commencer Monster Hunter Rise : Sunbreak. Toute la progression du jeu de base sera transférée dans l’extension si elle est jouée sur le même système.