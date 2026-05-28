Cygames demeure le partenaire officiel du Grand Prix de Paris intitulé Cygames Grand Prix de Paris

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L’entreprise japonaise Cygames, spécialisée dans la création, le développement et l’édition de jeux vidéo, poursuit son partenariat avec France Galop, société organisatrice des courses hippiques en France. Dans le cadre de cet accord, Cygames conserve son statut de sponsor principal du prestigieux Grand Prix de Paris (Groupe 1), qui se tient chaque année en juillet à l’hippodrome de ParisLongchamp. L’épreuve a été renommée pour l’occasion « Cygames Grand Prix de Paris ».

Le Grand Prix de Paris, course de Groupe 1 riche de plus de 150 ans d’histoire

Créé en 1863, le Grand Prix de Paris est la première course internationale de l’histoire du turf français. Disputé sur la distance classique de 2 400 mètres, sur la piste en gazon de ParisLongchamp, ce Groupe 1 réunit chaque année les meilleurs poulains et pouliches de trois ans venus de toute l’Europe.

Au-delà de son importance sportive, l’événement est également célèbre pour sa Garden Party, un moment festif mêlant musique et animations organisé après les courses, qui attire un large public.

Cygames Grand Prix de Paris, course phare de l’événement

En tant que partenaire titre, Cygames appose sa marque sur l’ensemble de l’événement, officiellement nommé Cygames Grand Prix de Paris. Outre la course principale, deux autres épreuves sont également sponsorisées par l’entreprise : le Handicap de la Fête Nationale et le Prix de Malleret.

Le logo de Cygames est présent sur les programmes distribués sur place, les portiques de départ, les panneaux autour de la piste ainsi que sur les housses de selle des chevaux engagés.

Nom de la course Cygames Grand Prix de Paris Date Mardi 14 juillet (4e course) Lieu Hippodrome de ParisLongchamp (Paris, France) Prix total 600 000 euros Distance et qualifications Piste en gazon de 2 400 mètresPoulains et pouliches de trois ans Site officiel https://www.francegalop-live.com/evenement/la-garden-party/ Réseaux sociaux X : https://x.com/francegalop Facebook : https://www.facebook.com/francegalop/ Instagram : https://www.instagram.com/francegalop/ YouTube : https://www.youtube.com/user/FranceGalopTV TikTok : https://www.tiktok.com/@francegalop

Informations sur le Cygames Handicap de la Fête Nationale

Nom de la course Cygames Handicap de la Fête Nationale Date Mardi 14 juillet (1re course) Prix total 50 900 euros Distance et qualifications Piste en gazon de 2 000 mètresChevaux entiers, hongres et juments de quatre ans et plus

Informations sur le Cygames Prix de Malleret