Dreame dévoile sa vision de la maison intelligente avec une avalanche de nouveautés high-tech

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Dreame Technology accélère son offensive sur la maison connectée avec une nouvelle génération d’appareils Smart Living. Entre robots aspirateurs X60 Pro ultra puissants, robot biomimétique Cyber X capable de monter les escaliers et électroménager intelligent, la marque chinoise affiche des ambitions colossales.

Dreame Technology a profité de sa grande keynote organisée en France pour dévoiler l’une des offensives produits les plus ambitieuses de son histoire. Déjà solidement implantée sur le marché du nettoyage intelligent, la marque chinoise entend désormais dépasser le simple cadre du robot aspirateur pour bâtir un véritable écosystème « Smart Living ». Au programme : robots aspirateurs ultra haut de gamme, aspirateurs laveurs nouvelle génération, électroménager connecté, solutions de nettoyage des vitres et même équipements dédiés aux animaux domestiques. Une stratégie globale qui illustre clairement les ambitions grandissantes du constructeur sur le marché de la maison intelligente premium.

La nouvelle génération est portée par la série X60 Pro, qui devient la vitrine technologique de Dreame pour 2026. Cette gamme se décline en trois modèles distincts : le X60 Pro Ultra Complete, véritable fleuron technologique de la marque, le X60 Pro Ultra Matrix, pensé pour automatiser intelligemment le changement de serpillières selon les surfaces à nettoyer, et enfin le X60 Pro Master, qui pousse encore plus loin l’automatisation grâce à un système intégré d’alimentation et d’évacuation automatique de l’eau.

Toute la famille X60 Pro embarque les technologies les plus avancées développées par Dreame. Le constructeur met notamment en avant ses nouveaux bras robotisés Dual UltraExtend capables d’étendre la brosse latérale jusqu’à 12 centimètres et la serpillière jusqu’à 18 centimètres afin d’atteindre les angles les plus complexes. La puissance d’aspiration atteint désormais 42 000 Pa, un chiffre impressionnant qui place la série parmi les robots domestiques les plus puissants du marché.

Dreame introduit également sa nouvelle brosse HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 destinée à limiter drastiquement les problèmes d’emmêlement de cheveux et de poils. À cela s’ajoute l’intelligence artificielle OmniSight 3.0, capable d’identifier et d’éviter plus de 320 types d’obstacles différents en temps réel. Une évolution majeure qui vise à améliorer la précision de navigation et à réduire les interventions humaines au quotidien.

Mais la démonstration la plus spectaculaire de cette conférence reste sans doute le Cyber X. Présenté comme le premier robot aspirateur biomimétique capable de monter les escaliers de manière autonome, ce modèle futuriste marque une véritable rupture technologique dans l’univers du nettoyage robotisé.

Grâce à son système Quad-Track, le Cyber X peut analyser les escaliers en 3D, gérer jusqu’à quatre niveaux distincts et grimper différents types de marches tout en poursuivant son nettoyage. Compatible avec la série X60 Pro, ce robot nouvelle génération est également capable de nettoyer lors des descentes avec une puissance d’aspiration annoncée à 6 000 Pa. Une prouesse technologique qui illustre parfaitement la volonté de Dreame de repousser les limites actuelles des robots domestiques autonomes.

Le constructeur chinois ne s’est pas limité aux seuls robots aspirateurs. Dreame renouvelle également sa gamme d’aspirateurs laveurs avec la nouvelle série T, pensée pour séduire les utilisateurs à la recherche d’appareils toujours plus fins, puissants et polyvalents.

Tous les modèles de cette gamme adoptent un design particulièrement compact avec une épaisseur réduite à seulement 9,85 centimètres. Ils profitent également d’une inclinaison à 180 degrés facilitant le nettoyage sous les meubles, d’un système anti-emmêlement amélioré ainsi que d’un dispositif d’auto-nettoyage avec séchage à air chaud atteignant 95°C.

Le T16 Pro Heat devient naturellement le modèle le plus ambitieux de cette série. Il embarque un système de nettoyage à l’eau chaude à 95°C, une puissance d’aspiration culminant à 30 000 Pa ainsi que la technologie WhaleSweep AI destinée à optimiser les trajectoires de nettoyage. Dreame annonce également une autonomie pouvant atteindre 70 minutes, de quoi couvrir de grandes surfaces sans interruption.

La keynote a aussi permis à Dreame d’élargir son terrain de jeu bien au-delà du nettoyage traditionnel. La marque a ainsi présenté le FizzFresh, un réfrigérateur connecté particulièrement atypique intégrant un système de production d’eau pétillante directement intégré. Ce modèle embarque également une double fabrication de glace, un système de refroidissement flexible ainsi qu’un dispositif avancé de purification de l’air destiné à améliorer la conservation des aliments.

Autre nouveauté remarquée : l’Aqua Air, un aspirateur balai ultraléger affichant un poids inférieur à 0,9 kilogramme. Malgré ce format compact, l’appareil revendique une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, jusqu’à 40 minutes d’autonomie et une compatibilité avec les nettoyages secs comme humides.

Enfin, Dreame poursuit son expansion dans le nettoyage intelligent avec le Pano 10 Station, un robot lave-vitres nouvelle génération. Celui-ci intègre un bras articulé LiftEdge Flex Arm capable d’atteindre les bordures difficiles d’accès, un système de nettoyage utilisant un film humide chauffé à 45°C ainsi qu’une station multifonction 10-en-1 destinée à automatiser totalement l’entretien de l’appareil.

À travers cette avalanche d’annonces, Dreame confirme clairement son changement de dimension. Le fabricant ne veut plus simplement être identifié comme un spécialiste du robot aspirateur, mais comme un acteur global de la maison intelligente premium. Entre intelligence artificielle avancée, automatisation poussée et diversification massive de son catalogue, la marque chinoise affiche désormais des ambitions capables de rivaliser avec les plus grands noms du Smart Home.