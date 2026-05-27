Farming Simulator 25 reçoit une 6e mise à jour

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Encore plus de John Deere pour les agriculteurs en herbe : l’éditeur et développeur GIANTS Software vient de publier une sixième mise à jour de contenu gratuite pour Farming Simulator 25, incluant le patch 1.19. En plus d’une série d’améliorations du gameplay et des performances, cette mise à jour intègre au jeu trois nouvelles machines du célèbre géant de l’agriculture.

Nouveaux engins John Deere

Cette mise à jour introduit la série 6M de John Deere : une gamme polyvalente de tracteurs utilitaires de taille moyenne, conçus pour résister aux contraintes de la vie agricole. Un chargeur frontal à haut rendement et une presse à balles rondes haute performance ont également été ajoutés pour s’intégrer à la série 6M et aux autres tracteurs.

John Deere – 6M Series

John Deere – 623R

John Deere – V452R

Améliorations de la mise à jour 1.19

Le patch 1.19 améliore encore les performances générales, la gestion des textures, le rendu du terrain et de nombreux autres aspects de Farming Simulator 25.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.