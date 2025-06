Cygames dévoile son programme pour Japan Expo 2025

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les visiteurs pourront profiter de nombreuses activités sur le stand de Cygames, situé dans le Hall 6 (Stand E662). Ils pourront notamment essayer de nouveaux titres jouables tels que Umamusume: Pretty Derby (Mobile/PC) et Shadowverse: Worlds Beyond (Mobile/PC) mais aussi redécouvrir d’autres jeux phares de l’éditeur.

Découvrez la liste des jeux disponibles sur le stand :

Umamusume: Pretty Derby (Mobile/PC)

Shadowverse: Worlds Beyond (Mobile/PC)

Granblue Fantasy: Relink (PS4/PS5/PC)

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4/PS5/PC)

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (Nintendo Switch/PS4/PC)

De plus, le film Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era sera diffusé pour la première fois en Europe, gratuitement et avec des sous-titres français, le vendredi 4 juillet à 18h30 sur la scène Kuri. L’occasion idéale pour découvrir l’univers de Umamusume !

Enfin, des invités spéciaux, de nombreuses surprises, des jeux concours ainsi qu’une boutique officielle proposant des produits dérivés exclusivement disponibles au Japon issus des franchises Umamusume, Granblue Fantasy, Shadowverse et bien plus encore, attendent les visiteurs.