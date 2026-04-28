Huawei Watch Fit 5 : une nouvelle smartwatch ambitieuse pour 2026

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Huawei dévoile une montre connectée polyvalente avec autonomie longue et fonctions sport avancées.

Le géant chinois Huawei poursuit son offensive sur le marché des objets connectés avec le lancement imminent de la Huawei Watch Fit 5. Présentée comme une montre connectée polyvalente et accessible, cette nouvelle génération ambitionne de s’imposer comme une référence incontournable sur le segment des smartwatches fitness et lifestyle en 2026.

Huawei Watch Fit 5 : une smartwatch pensée pour le quotidien

Fort de son expérience dans l’univers des wearables, Huawei confirme sa stratégie en misant sur une montre capable de répondre à un large éventail d’usages. La Watch Fit 5 se décline ainsi en deux versions distinctes, Standard et Pro, afin de séduire aussi bien les utilisateurs occasionnels que les profils plus exigeants.

Côté design, la montre adopte un style résolument moderne avec un cadran carré, un boîtier en aluminium et des bracelets interchangeables en silicone ou en textile. Une esthétique dans l’air du temps, alignée avec les standards du marché, qui privilégie à la fois élégance et praticité.

Une fiche technique encore discrète mais prometteuse

Pour l’heure, Huawei reste avare en détails techniques, mais plusieurs éléments clés ont déjà été confirmés. La Watch Fit 5 sera compatible avec le paiement sans contact, renforçant son positionnement comme accessoire du quotidien.

Elle fonctionnera sous HarmonyOS, garantissant une compatibilité étendue avec les smartphones Android, iOS et HarmonyOS. L’autonomie, traditionnel point fort des montres Huawei, devrait atteindre plusieurs jours d’utilisation, un argument de poids face à la concurrence.

La montre intégrera également de nombreux capteurs dédiés au suivi de la santé et du sport, avec une large palette d’activités supportées : course à pied, cyclisme, ski ou encore golf. L’abonnement Huawei Health+ offrira par ailleurs des avantages exclusifs sur des applications partenaires telles que Komoot ou Naviki.

Lancement officiel attendu lors de l’événement “Spark Your Vibe”

La présentation complète de la Watch Fit 5 interviendra lors de la conférence “Spark Your Vibe”, organisée à Bangkok le 7 mai. À cette occasion, Huawei devrait lever le voile sur les caractéristiques techniques détaillées ainsi que le prix officiel des modèles Standard et Pro.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec une remise annoncée de 60 euros, une stratégie commerciale destinée à séduire les premiers acheteurs.

Huawei renforce son positionnement sur les wearables

Au-delà de cette smartwatch, Huawei profitera de cet événement pour dévoiler plusieurs nouveautés, dont une édition spéciale de la Huawei Watch GT Runner 2 et une version premium de la Huawei Watch Ultimate Design, conçue en collaboration avec la joaillière Francesca Amfitheatrof.

La tablette Huawei MatePad Pro Max, dotée d’un écran PaperMate imitant le grain du papier, sera également présentée.

Une stratégie axée sur les objets connectés

Alors que sa présence sur le marché des smartphones en Europe s’est réduite, Huawei redouble d’efforts sur le segment des montres connectées et des wearables. Une orientation stratégique qui porte ses fruits : la marque s’impose aujourd’hui comme une alternative crédible face aux leaders du secteur tels qu’Apple ou Samsung.

Avec la Watch Fit 5, Huawei entend bien confirmer cette dynamique et séduire un public toujours plus large à la recherche d’une montre connectée performante, autonome et accessible.