iOS 27 : Apple lance ses “Apple Intelligence Tools” pour la retouche photo

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Amélioration, extension d’image et suppression d’objets arrivent sur iPhone.

La rivalité entre géants du smartphone s’intensifie. Face à l’avance prise par Google et Samsung dans le domaine de la retouche photo assistée par intelligence artificielle, Apple prépare une contre-offensive ambitieuse. Selon les révélations de Mark Gurman, le groupe de Cupertino s’apprête à intégrer une nouvelle génération d’outils IA au sein de ses futurs systèmes d’exploitation, notamment iOS 27, mais aussi iPadOS et macOS.

Apple accélère sur la retouche photo intelligente

Jusqu’à présent, les utilisateurs Apple disposaient d’outils relativement limités, à l’image de la fonction Clean Up, capable de supprimer certains éléments indésirables, mais souvent perfectible dans son exécution. À l’inverse, l’écosystème Android a largement pris de l’avance avec des fonctionnalités sophistiquées telles que Magic Eraser ou Photo Unblur, qui exploitent pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle pour améliorer les clichés.

Conscient de ce retard, Apple entend désormais repositionner son offre en misant sur des solutions logicielles avancées, capables de rivaliser avec les meilleures innovations du marché.

La prochaine mise à jour majeure devrait introduire une section dédiée baptisée « Apple Intelligence Tools », regroupant plusieurs fonctionnalités de retouche automatisée reposant sur l’IA embarquée. Parmi les outils attendus :

Enhance : optimisation automatique des couleurs, de la luminosité et de la qualité globale des images

: optimisation automatique des couleurs, de la luminosité et de la qualité globale des images Extend : extension générative permettant d’élargir le cadre d’une photo au-delà de sa capture initiale

: extension générative permettant d’élargir le cadre d’une photo au-delà de sa capture initiale Reframe : ajustement intelligent de la perspective, notamment pour les contenus en format spatial liés au Vision Pro

: ajustement intelligent de la perspective, notamment pour les contenus en format spatial liés au Vision Pro Clean Up (nouvelle version) : suppression d’objets indésirables avec une précision améliorée

Ces innovations reposeraient sur un traitement local des données, garantissant rapidité d’exécution et respect de la vie privée, deux piliers chers à Apple.

Des défis techniques encore à relever

Malgré ces ambitions, tout n’est pas encore totalement abouti. Certaines fonctionnalités, notamment Extend et Reframe, rencontreraient encore des difficultés à produire des résultats homogènes. Les équipes d’Apple disposent toutefois de plusieurs mois pour peaufiner ces technologies avant leur déploiement officiel à l’automne.

Par ailleurs, une interrogation subsiste quant au rôle que pourrait jouer le récent rapprochement entre Apple et Google, notamment autour des modèles d’intelligence artificielle Gemini, ou encore la refonte annoncée de Siri.

Une bataille stratégique autour de la photographie mobile

Avec cette offensive, Apple entend combler son retard et s’imposer à nouveau comme un acteur majeur de la photographie mobile dopée à l’IA. Dans un marché où l’innovation logicielle devient aussi déterminante que le matériel, cette évolution pourrait rebattre les cartes face à des concurrents déjà bien installés.

Reste à savoir si cette nouvelle génération d’outils saura convaincre les utilisateurs et rivaliser avec les solutions déjà éprouvées de l’écosystème Android.