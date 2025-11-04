Darwin’s Paradox! arrive sur Nintendo Switch 2

cedric 4 novembre 2025

KONAMI et les développeurs français ZDT Studio, présentent ​ Darwin, une pieuvre arrachée à son habitat naturel et propulsée dans un monde chaotique sous l’emprise de l’entreprise malveillante UFOOD INC., bien décidée à mettre son plan de domination mondiale à exécution. 

Chaque niveau de Darwin’s Paradox! se déroule dans des environnements dynamiques, truffés de défis et de rencontres intrigantes. Explorez des décharges grouillantes de rats enragés ou les entrailles mécaniques d’une usine alimentaire en bord de mer : le jeu plonge les joueurs dans une aventure riche en rebondissements portée par une galerie de personnages hauts en couleur et un gameplay aussi original que cérébral. 

Darwin’s Paradox! a vu sa sortie reportée à 2026 pour permettre à l’équipe de porter l’aventure chaotique de Darwin de la Nintendo Switch vers la Nintendo Switch 2. 

Darwin’s Paradox! est prévu en 2026 sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

