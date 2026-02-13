Darwin’s Paradox! dévoile sa date de sortie

Créé en partenariat avec ZDT Studio, un studio indépendant français composé d’une poignée de développeurs passionnés, Darwin’s Paradox! invite les joueurs à libérer leur côté sauvage en incarnant Darwin, un céphalopode rusé naturellement équipé d’une capacité de camouflage, de bras munis de ventouses pour escalader, et d’un lanceur d’encre pour distraire les dangereux prédateurs et autres menaces.

Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront les skins « Psyched » et « Dotted » pour Darwin dans le jeu.

Dans Darwin’s Paradox!, les joueurs peuvent parcourir des niveaux de plateforme exigeants en utilisant les capacités d’un poulpe, au cours d’une odyssée sauvage visant à retourner à la mer. Le jeu s’inspire visuellement de films d’animation de grande qualité, combinés à un gameplay innovant, pour offrir aux joueurs une expérience unique.

Une nouvelle démo jouable de Darwin’s Paradox! est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via l’Epic Games Store et Steam, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir un extrait du jeu avant son lancement complet. La démo sera disponible sur PlayStation 5 le 13 février à 17h00 (CET). La démo propose de subtils clins d’œil à une autre figure emblématique de l’espionnage chez KONAMI, maître de la furtivité. Le modèle de Darwin arborera également un skin exclusif « Snake » pendant une partie de la démo. Ce skin unique sera ajouté comme Easter Egg à découvrir dans le jeu principal.

 Darwin’s Paradox!, sortira le 2 avril sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store et Steam

