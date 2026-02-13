Capcom ressuscite Dino Crisis et Dino Crisis 2 sur Steam

Ces titres très appréciés des fans de la série classique, qui ont propulsé le genre survival horror vers de nouveaux sommets, sont désormais entièrement jouables sur les PC modernes.

Dino Crisis

Sorti à l’origine en 1999, Dino Crisis défie l’espace et le temps pour libérer des menaces préhistoriques dans le monde de la survie-horreur. L’histoire suit l’agent spécial Regina dans une opération secrète qui prend une tournure choquante lorsqu’elle infiltre une installation envahie par des dinosaures. Vivez le frisson de surmonter des terreurs ancestrales tout en découvrant le mystère derrière leur retour paniquant.

Dino Crisis 2

Dans cette suite pleine d’action, les joueurs voyagent dans le temps jusqu’aux jungles du Crétacé. Dans Dino Crisis 2, Regina revient pour sauver les survivants d’une ville ensevelie dans le temps lors de combats encore plus intenses contre des dinosaures. Affrontez un plus grand nombre de dinosaures déchaînés avec un arsenal d’armes plus complet, tandis que l’action arcade atteint un tout nouveau niveau.

Les versions Steam de Dino Crisis et Dino Crisis 2 conservent l’expérience de jeu originale tout en offrant des améliorations pour assurer la compatibilité avec les systèmes d’exploitation et les manettes modernes.

Pour fêter cette sortie, Dino Crisis et Dino Crisis 2 sont en promotion pour une durée limitée. Ces titres populaires sont disponibles avec une réduction spéciale de 50 %. Pour encore plus d’horreur et d’action avec des dinosaures contre des dinosaures, consultez la promotion Capcom Publisher Sale sur Steam, qui comprend également des offres pour les séries Resident Evil et Onimusha, ainsi que Exoprimal et bien plus encore.

