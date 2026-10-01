Dawn of War IV : les Blood Ravens et les Dark Angels s’unissent dans un nouveau trailer

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Les Blood Ravens et les Dark Angels combattent enfin côte à côte dans la bataille pour Kronus. Une alliance légendaire se prépare.

Les Space Marines sont les plus éminents défenseurs de l’Humanité. Revêtus d’antiques armures énergétiques et équipés des meilleures armes que l’Imperium puisse fournir, ils accomplissent les missions les plus périlleuses, affrontent les ennemis les plus redoutables et triomphent là où de simples soldats seraient anéantis. Mais sur Kronus, même les Adeptus Astartes peuvent être poussés jusqu’à leurs limites.

Les mystérieux Blood Ravens entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec Kronus, un monde de recrutement essentiel pour leur Chapitre. Lorsque la Grande Faille a déchiré la galaxie en deux, le Capitaine Cyrus, Jonah Orion et leurs forces se sont retrouvés du mauvais côté du cataclysme, coupés de tout renfort. Affaiblis par de lourdes pertes, ils reviennent sur Kronus dans l’espoir de reconstituer leurs effectifs. Au lieu du répit attendu, ils se retrouvent submergés par des vagues incessantes de forces Xénos. La défaite semble inévitable jusqu’à l’arrivée des Dark Angels, dont l’intervention renverse le cours de la bataille…

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira le 3 décembre 2026. Les propriétaires de l’Édition Commander pourront prendre part au combat dès le 30 novembre grâce à un accès anticipé de trois jours.