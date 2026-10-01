Football Manager 27 annonce la date de sortie pour ses versions PC, consoles et mobile

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Proposant plus de contrôle, des sensations de découverte fluidifiées et un univers footballistique toujours plus captivant, Football Manager 27 sortira sur un grand nombre de plateformes à partir du 10 novembre.

Une version Preview de FM27 sera disponible environ deux semaines avant la sortie officielle du jeu. De plus amples informations à ce sujet, ainsi que sur les préachats numériques et les offres de réduction, seront communiquées ultérieurement.

Cette annonce s’accompagne de la dernière présentation détaillée du gameplay de Sports Interactive, qui explore les changements apportés à l’Expérience de jour de match pour sublimer l’ambiance et donner à chaque rencontre des allures de véritable pièce de théâtre footballistique..

FM27 (PC/Mac) sera disponible via Steam, Epic et l’application Xbox PC, y compris pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass au prix de 59,99 €. Les versions FM27 Console (Xbox/PS5) et FM27 Mobile (Netflix) seront également disponibles à cette date. Des détails à propos des plateformes supplémentaires seront confirmés par la suite.