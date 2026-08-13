Dawn of War IV révèle sa date de sortie

Cédric 13 août 2026 Games, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

L’équipe de KING Art Games prend un peu plus de temps pour peaufiner encore l’expérience avant le lancement, en mettant l’accent sur l’optimisation des performances, la correction des bugs, l’amélioration du gameplay et l’intégration des retours recueillis  lors des récentes phrases de test menées auprès de la communauté.

Le développement se poursuit à plein régime, et les joueurs peuvent s’attendre à découvrir davantage de « Battlefield Reports », d’aperçus de gameplay et des coulisses du développement, à mesure que le studio révélera davantage de contenus autour du jeu.

« En approchant des dernières étapes du développement, nous avons identifié une opportunité d’aller encore plus loin dans l’amélioration de Dawn of War IV afin de proposer l’expérience que nous avons toujours imaginée. Ce temps supplémentaire nous permettra de poursuivre l’optimisation des performances, de corriger les bugs et d’apporter les dernières touches au jeu, le tout afin de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible dès le premier jour », a déclaré Jan Theysen, Creative Director chez KING Art Games.

En plus de cette annonce, KING Art Games a dévoilé une version mise à jour de sa feuille de route pour la première année, qui tient compte de la nouvelle date de sortie. Les dates de sortie des contenus post-lancement seront communiquées ultérieurement.

Warhammer 40,000 : Dawn of War IV sera disponible le 3 décembre 2026, et dès le 30 novembre pour les propriétaires de l’édition Commander. Les deux éditions sont disponibles en précommande dès maintenant avec une réduction de 10%.

La première année comprendra des mises à jour gratuites, incluant : le retour du mode Croisade, de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouveaux commandants et l’éditeur de missions, ainsi que deux extensions majeures qui approfondiront le conflit sur Kronus et introduiront une nouvelle faction jouable.

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