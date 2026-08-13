Insta360 X6 : de nouveaux capteurs Sony pour révolutionner la vidéo 360 en 8K

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Avec ses deux nouveaux capteurs Sony de 1/1,1 pouce, l’Insta360 X6 promet une meilleure qualité d’image, notamment de nuit et dans les scènes difficiles. La caméra 360 gagne également la 8K à 50 fps et de puissants outils d’intelligence artificielle pour automatiser le montage.

Insta360 renouvelle sa caméra 360 haut de gamme avec la nouvelle Insta360 X6, un modèle qui entend repousser les limites de la captation immersive tout en simplifiant considérablement la postproduction. Pour y parvenir, le constructeur mise sur de nouveaux capteurs Sony de plus grande taille, l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K à 50 images par seconde et une série d’outils dopés à l’intelligence artificielle. L’objectif est clair : améliorer la qualité d’image, notamment lorsque la lumière vient à manquer, tout en rendant la vidéo à 360 degrés beaucoup plus accessible au quotidien.

De nouveaux capteurs Sony pour améliorer la qualité d’image

La principale évolution de l’Insta360 X6 se cache derrière ses deux imposantes optiques. La caméra embarque désormais deux capteurs Sony de 1/1,1 pouce, spécialement développés pour la prise de vue à 360 degrés. Ils remplacent les capteurs de 1/1,28 pouce utilisés sur l’Insta360 X5.

Cette augmentation de la surface des capteurs doit permettre à la nouvelle caméra d’enregistrer davantage de lumière et, par conséquent, de délivrer des images plus détaillées et moins bruitées. Le gain devrait être particulièrement perceptible dans les environnements nocturnes, les intérieurs peu éclairés ou encore les scènes présentant de forts contrastes.

Pour exploiter les informations recueillies par ses deux capteurs, l’Insta360 X6 s’appuie sur trois puces dédiées au traitement de l’image. Celles-ci interviennent notamment dans la réduction du bruit numérique, la stabilisation des séquences ainsi que l’assemblage des images provenant des deux objectifs.

Insta360 X6 : de la vidéo 360 en 8K jusqu’à 50 fps

Cette nouvelle architecture permet à l’Insta360 X6 de filmer des vidéos à 360 degrés avec une définition maximale de 8K à 50 images par seconde. Une progression qui doit offrir davantage de fluidité, mais également une marge supplémentaire lors du recadrage des séquences enregistrées.

La photographie bénéficie elle aussi de cette montée en puissance, puisque la X6 est capable de produire des clichés panoramiques atteignant 120 mégapixels.

Insta360 enrichit parallèlement les possibilités offertes aux vidéastes les plus exigeants avec la prise en charge de la couleur 10 bits, du Dolby Vision et d’un profil I-Log. Ce dernier s’adresse principalement aux créateurs souhaitant effectuer eux-mêmes l’étalonnage et conserver davantage de latitude lors de la postproduction.

La X6 n’est toutefois pas cantonnée à la vidéo sphérique. En exploitant un seul de ses deux objectifs, elle peut se transformer en véritable caméra d’action traditionnelle. Elle filme alors jusqu’en 5K à 60 fps, avec un champ de vision pouvant atteindre 170 degrés. Pour réaliser des ralentis, un mode 4K à 120 images par seconde est également disponible.

La stabilisation maison FlowState répond toujours présente, accompagnée du verrouillage de l’horizon sur 360 degrés afin de conserver une image parfaitement stable malgré les mouvements de la caméra.

Un nouvel écran OLED et 47 Go de stockage interne

Les améliorations apportées à l’Insta360 X6 ne se limitent pas aux performances vidéo. Le constructeur équipe son nouveau modèle d’un écran OLED de 2,32 pouces, dont la luminosité maximale atteint 1 200 nits. Cette dalle devrait faciliter la consultation et le paramétrage de la caméra lorsque celle-ci est utilisée en extérieur et en plein soleil.

La mémoire interne atteint désormais 47 Go, une capacité qui peut dépanner lorsque l’utilisateur ne dispose pas immédiatement d’une carte mémoire. Un emplacement microSD reste naturellement présent pour augmenter considérablement l’espace disponible.

Insta360 fait également évoluer la protection de ses optiques avec le système Replaceable Lenses 2.0. Les éléments en verre situés devant les objectifs peuvent être remplacés lorsqu’ils sont endommagés. La marque promet une résistance accrue aux rayures ainsi qu’un mécanisme de remplacement simplifié par rapport à la génération précédente.

Une batterie de 2 600 mAh pour filmer jusqu’à 140 minutes

L’autonomie profite elle aussi d’une évolution avec l’arrivée d’une batterie de 2 600 mAh. Selon Insta360, celle-ci permettrait d’atteindre jusqu’à 140 minutes d’enregistrement en 8K à 30 images par seconde.

Une endurance importante pour une caméra destinée notamment aux voyages, aux activités sportives et aux longues séquences tournées en extérieur.

La X6 conserve par ailleurs sa vocation de caméra d’action grâce à une conception certifiée IP68. Elle peut être immergée jusqu’à 20 mètres de profondeur sans caisson supplémentaire. Avec le caisson de plongée invisible proposé par Insta360, la profondeur maximale passe à 60 mètres.

La caméra peut ainsi accompagner son propriétaire lors de séances de natation, d’activités nautiques ou de plongées, sans nécessiter systématiquement une protection supplémentaire.

L’intelligence artificielle veut révolutionner le montage des vidéos 360

Filmer à 360 degrés présente un avantage évident : la caméra capture pratiquement tout ce qui se déroule autour d’elle et permet de choisir le cadrage ultérieurement. Cette liberté possède néanmoins une contrepartie importante : le montage d’une vidéo 360 peut rapidement devenir chronophage.

C’est précisément ce problème qu’Insta360 entend résoudre avec sa nouvelle génération d’outils utilisant l’intelligence artificielle.

Le fabricant explique avoir entraîné son propre modèle d’IA à partir de plus de 10 000 heures de vidéos, couvrant une trentaine de situations différentes. Voyages, vélo, ski, moto ou encore plongée font notamment partie des scénarios utilisés pour apprendre au système à reconnaître les moments susceptibles d’être intéressants.

AI Director prépare automatiquement les montages

La fonction AI Director constitue l’une des principales nouveautés logicielles de l’Insta360 X6. Pendant que la caméra recharge sa batterie, l’intelligence artificielle peut analyser les séquences enregistrées, identifier les passages jugés pertinents et préparer automatiquement une proposition de montage.

Le résultat est ensuite envoyé vers le smartphone afin que l’utilisateur puisse le consulter et éventuellement effectuer ses propres modifications.

Auto Edit 2.0 pousse cette automatisation dans la même direction. Après avoir sélectionné plusieurs vidéos, l’utilisateur peut laisser l’application identifier les meilleurs moments, choisir les cadrages, déterminer les mouvements virtuels de caméra et gérer les transitions.

L’ambition est de réduire drastiquement le temps nécessaire entre la captation d’une aventure et la publication d’une vidéo exploitable sur les réseaux sociaux.

InstaFrame 2.0 transforme automatiquement la vidéo 360 en séquence 4K

Autre fonctionnalité particulièrement intéressante, InstaFrame 2.0 cherche à supprimer une grande partie des contraintes propres au montage panoramique.

Le système peut suivre automatiquement une personne, un animal ou un objet et produire directement une vidéo conventionnelle en 4K à 30 images par seconde. L’utilisateur obtient ainsi un fichier immédiatement exploitable sans devoir effectuer manuellement le recadrage d’une séquence sphérique.

La caméra conserve néanmoins parallèlement la vidéo originale à 360 degrés en 8K. Il reste donc possible de revenir ultérieurement sur les images afin de créer un cadrage différent ou un montage plus élaboré.

L’intelligence artificielle ne constitue ainsi pas uniquement un argument marketing supplémentaire sur la fiche technique de l’Insta360 X6. Elle s’attaque directement à l’une des principales contraintes de cette catégorie de produits : la quantité de travail nécessaire après le tournage pour transformer des images 360 en vidéos traditionnelles.

Une caméra 360 qui veut également remplacer l’action cam

Avec la X6, Insta360 poursuit l’évolution de sa gamme vers une polyvalence toujours plus importante. La caméra reste naturellement pensée pour enregistrer une scène complète avant de décider du cadrage, mais elle ambitionne désormais de remplir plusieurs fonctions avec un seul appareil.

Un créateur peut ainsi filmer son environnement en 360 degrés et choisir son angle après le tournage, obtenir automatiquement une séquence classique en 4K grâce à InstaFrame ou exploiter un seul objectif pour enregistrer une vidéo en 5K comme avec une action cam conventionnelle.

Cette polyvalence pourrait séduire les voyageurs, sportifs, motards, vidéastes et créateurs de contenu souhaitant réduire le nombre de caméras transportées.

Insta360 X6 : prix et disponibilité

L’Insta360 X6 se positionne sans surprise sur le segment premium des caméras 360. Le nouveau modèle sera proposé dans plusieurs configurations, avec un prix de 699 euros pour la version Standard, tandis que le pack Essentiels grimpera à 799 euros.

Avec ses nouveaux capteurs Sony de 1/1,1 pouce, sa vidéo 8K à 50 fps, ses photos de 120 mégapixels, son écran OLED, sa batterie de 2 600 mAh et ses fonctions de montage automatisées, l’Insta360 X6 améliore plusieurs des fondamentaux de la génération précédente.

Mais son évolution la plus intéressante pourrait finalement venir du logiciel. En automatisant le suivi des sujets, le cadrage et une partie du montage grâce à l’IA, Insta360 cherche à gommer la complexité qui accompagne traditionnellement les caméras panoramiques. La X6 ne veut donc plus seulement être une excellente caméra 360 : elle ambitionne de devenir une caméra polyvalente capable d’accompagner pratiquement tous les usages vidéo.