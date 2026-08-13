eFootball donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison

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KONAMI annonce une mise à jour majeure d’eFootball, introduisant une série de nouvelles fonctionnalités, de modes compétitifs et de contenus liés à la campagne sur consoles, PC et appareils mobiles. Cette mise à jour marque le début de la nouvelle saison d’eFootball et offre aux joueurs de nouvelles façons de s’affronter, de personnaliser leurs tactiques et d’obtenir de précieuses récompenses.

Parmi les principales nouveautés figure le nouveau mode « Custom Tournament », qui permet aux joueurs de créer et d’organiser leurs propres tournois réunissant jusqu’à huit participants. Les joueurs peuvent s’affronter avec leurs Dream Team et créer des règles et des thèmes de tournoi personnalisés. Les organisateurs peuvent également suivre en temps réel les matchs entre les participants.

La mise à jour introduit également les « Fluid Formations », permettant aux joueurs de passer d’une formation offensive à une formation défensive au cours des matchs. Associée aux nouveaux « Playing Styles » et à des options tactiques plus poussées, cette fonctionnalité offre une plus grande profondeur stratégique et permet aux joueurs de mettre en place des plans de jeu plus réalistes.

Parmi les autres améliorations de gameplay figure l’introduction de « Dynamic Volley », une nouvelle mécanique de tir qui offre aux joueurs davantage de contrôle sur les frappes en première intention sur des ballons aériens. La mise à jour apporte également de nouvelles animations concernant les déplacements des joueurs, les dribbles, les passes, les tirs, les contrôles de balle et les actions des gardiens de but, pour offrir une expérience footballistique plus authentique.

Pour la première fois, un Manager disposant de deux combinaisons fait son apparition dans le jeu. L’entraîneur emblématique Antonio Conte arrive avec les combinaisons « Touchdown Pass C » et « One-Two Cut-In B », offrant aux joueurs de nouvelles possibilités tactiques et une plus grande polyvalence offensive.

KONAMI a également collaboré avec PlatinumGames Inc. afin d’améliorer le contenu des bonus quotidiens. Dans le cadre de cette mise à jour, les mini-jeux quotidiens ont été renouvelés et une nouvelle fonctionnalité appelée « Daily Super Play » a été ajoutée. Ce mode permet aux joueurs de recréer des actions de football spectaculaires grâce à un gameplay simple basé sur le timing, avec des joueurs issus d’une sélection spéciale.

Pour célébrer le lancement de la nouvelle saison, KONAMI organise une campagne « New Season » du 13 août au 3 septembre 2026, offrant aux joueurs de nombreux bonus et récompenses. Pendant la campagne, les joueurs peuvent obtenir des objets de développement de joueurs, des GP, des points d’expérience et d’autres récompenses grâce aux bonus de connexion et aux objectifs de campagne.

Les joueurs qui se connecteront pendant la campagne recevront également un Special Player Contract, leur permettant de recruter un joueur parmi une sélection composée de stars du FC Barcelone et de Manchester United. Des récompenses supplémentaires, comme des objets d’acquisition et de développement de joueurs, peuvent également être obtenues en remplissant des objectifs tout au long de la campagne.

La mise à jour s’accompagne également de nouveaux contenus consacrés aux ambassadeurs d’eFootball™ Lionel Messi et Lamine Yamal, avec de nouvelles Ambassador Editions et de nouveaux Packs désormais disponibles. Parmi ces contenus, on retrouve des joueurs, des objets de développement et des éléments de personnalisation de stade exclusifs, les éditions Deluxe incluent également des tenues spéciales d’équipe.

Alors que le football continue de susciter un fort engouement à travers le monde, la dernière évolution d’eFootball offre aux fans de nouvelles façons de vivre ce sport grâce à son réalisme renforcé, des options tactiques plus approfondies et de nouveaux contenus riches en récompenses.