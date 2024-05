DayZ annonce Frostline pour cet automne

Partager Facebook

Bohemia Interactive annonce officiellement le développement de la seconde extension de DayZ, Frostline, qui s’apprête à transformer l’expérience de survie cet automne. À travers l’exploration de l’archipel Sakhal, le nouveau contenu promet de repousser les limites des joueurs dans un paysage hivernal rempli de danger et d’aventure.

Dans une zone qui couvre plus de 80km², les survivants découvriront un paysage enneigé, entre épaisses forêts et lacs gelés, aussi beau que dangereux. L’extension introduira de nouvelles dynamiques de survie, et les joueurs devront ainsi gérer leur chaleur et leurs ressources tout en explorant des structures innovantes, des lieux renfermant des secrets et en faisant face à de nouveaux animaux adaptés au froid.

Principales fonctionnalités de l’extension Frostline :

Un nouveau terrain : découvrez un archipel immaculé où le temps semble figé.

: découvrez un archipel immaculé où le temps semble figé. Un paysage hivernal : parcourez un décor d’hiver.

: parcourez un décor d’hiver. Une survie plus éprouvante : gérez votre chaleur et chassez pour vous nourrir.

: gérez votre chaleur et chassez pour vous nourrir. Des risques environnementaux : découvrez les risques liés aux zones volcaniques.

: découvrez les risques liés aux zones volcaniques. Une faune plus riche : rencontrez de nouvelles espèces adaptées au froid.

: rencontrez de nouvelles espèces adaptées au froid. De nouvelles mécaniques de gameplay : affrontez de nouvelles maladies et profitez des mécaniques de pêche améliorées.

: affrontez de nouvelles maladies et profitez des mécaniques de pêche améliorées. Des cosmétiques hivernaux : habillez-vous pour la saison avec des cosmétiques sur le thème de l’hiver.

Bohemia Interactive invite tous les survivants à se préparer à une aventure frissonnante, qui offrira une expérience nouvelle et immersive pour les vétérans comme pour les néophytes de l’univers DayZ.