Techland ressort l’édition Standard de Dying Light pour célébrer ses critiques élogieuses

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Saviez-vous que mai est le mois de l’adoration des zombies ? Pour célébrer notre amour des morts-vivants, et le fait que Dying Light ait atteint l’étape importante des 300 000 critiques sur Steam, Techland ressort l’édition standard du jeu. L’édition Standard de Dying Light offrira aux nouveaux joueurs une introduction simple et accessible à la franchise de zombies ultime et leur donnera accès au jeu de base. Pour une durée limitée, à compter du 9 mai, les fans auront une opportunité spéciale d’obtenir le jeu pour seulement 2,99€ sur Steam et sur Xbox.