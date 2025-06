DC Worlds Collide met en avant ses principaux modes de jeu dans une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Allant de combats de boss à difficulté croissante à des arènes JcJ en 5 contre 5, les fans pourront découvrir un large éventail de modes de jeu solo et compétitifs. Ils devront former une équipe composée des plus puissants Super-Héros et Super-Vilains de DC pour affronter le Syndicat du Crime venu d’un autre univers.

Avec 12 modes de jeu différents à maîtriser, DC Worlds Collide proposera des défis uniques dont la complexité augmentera progressivement, permettant aux joueurs de tous niveaux de profiter de l’expérience de jeu, tout en tentant d’empêcher une version corrompue de la Justice League de détruire le monde. Ces modes incluent :

Niveaux principaux : Progressez dans l’histoire principale et vivez une aventure palpitante inspirée des arcs narratifs des comics DC « La Guerre des Ligues » et « Forever Evil ». Recrutez plus de 70 Super-Héros et Super-Vilains de l’univers DC, dont Raven, Constantine, Double-Face, Nightwing, Mr. Freeze, Blue Beetle, Sinestro et bien d’autres — chacun doté de capacités uniques. Explorez des possibilités infinies et formez l’ultime équipe DC en constituant votre escouade, en améliorant vos personnages et en développant des synergies pour surmonter des défis de plus en plus redoutables.

Progressez dans l’histoire principale et vivez une aventure palpitante inspirée des arcs narratifs des comics DC « La Guerre des Ligues » et « Forever Evil ». Recrutez plus de 70 Super-Héros et Super-Vilains de l’univers DC, dont Raven, Constantine, Double-Face, Nightwing, Mr. Freeze, Blue Beetle, Sinestro et bien d’autres — chacun doté de capacités uniques. Explorez des possibilités infinies et formez l’ultime équipe DC en constituant votre escouade, en améliorant vos personnages et en développant des synergies pour surmonter des défis de plus en plus redoutables. Chute du Mal : Affrontez individuellement les membres du Syndicat du Crime lors de combats de boss et mesurez-vous à des personnages emblématiques comme Ultraman, Superwoman, Deathstorm et bien d’autres. Chaque ennemi aura une faiblesse à exploiter, mais attention ils reviendront plus puissants après chaque défaite.

Affrontez individuellement les membres du Syndicat du Crime lors de combats de boss et mesurez-vous à des personnages emblématiques comme Ultraman, Superwoman, Deathstorm et bien d’autres. Chaque ennemi aura une faiblesse à exploiter, mais attention ils reviendront plus puissants après chaque défaite. Crise de la Convergence : De nombreuses villes issues de différentes lignes temporelles et de divers mondes ont convergé sur la planète Telos, n’autorisant l’accès qu’à certains types de personnages. Expérimentez différentes compositions d’équipe et découvrez de nouvelles synergies afin de débloquer toutes les villes avec succès.

De nombreuses villes issues de différentes lignes temporelles et de divers mondes ont convergé sur la planète Telos, n’autorisant l’accès qu’à certains types de personnages. Expérimentez différentes compositions d’équipe et découvrez de nouvelles synergies afin de débloquer toutes les villes avec succès. Warworld : Entrez dans l’arène et affrontez d’autres joueurs lors de matchs JcJ en 5 contre 5 pour progresser dans le classement.

Entrez dans l’arène et affrontez d’autres joueurs lors de matchs JcJ en 5 contre 5 pour progresser dans le classement. Défi de Ligue : Rejoignez une Ligue et unissez-vous à d’autres joueurs pour accomplir des événements uniques et des défis coopératifs nécessitant travail d’équipe et tactique.

Rejoignez une Ligue et unissez-vous à d’autres joueurs pour accomplir des événements uniques et des défis coopératifs nécessitant travail d’équipe et tactique. Salon des personnages : Décorez les pièces pour les différents Super-Héros et Super-Vilains de DC, et complétez leurs mini-jeux et missions respectifs pour gagner des récompenses.

Décorez les pièces pour les différents Super-Héros et Super-Vilains de DC, et complétez leurs mini-jeux et missions respectifs pour gagner des récompenses. Et bien plus encore… : Les joueurs pourront également résoudre des énigmes dans le Digital Universe, découvrir de nouvelles zones dans le mode Exploration, expérimenter avec de nouveaux personnages dans Elseworld et bien plus encore.

DC Worlds Collide est disponible en pré-inscription sur l’App Store, Google Play et sur le site officiel du jeu DCWorldsCollideGame.com.