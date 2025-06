Retour sur le premier KONAMI PRESS START pour la première présentation en ligne de l’éditeur

Partager Facebook

le livestream KONAMI PRESS START a offert un aperçu approfondi de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER et présenter FOX HUNT, un nouveau mode multijoueur en ligne. De plus un carnet des développeurs centré sur SILENT HILL F et l’annonce d’un projet de remake SILENT HILL très attendu ont offert à l’audience un avant-goût passionnant du futur de la franchise d’horreur psychologique

Les producers Noriaki Okamura et Yuji Korekado ont dévoilé plus d’informations sur les modes de jeu Snake Vs. Monkey et Snake Vs. Bomberman, qui seront disponibles dans METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Ce dernier apporte une nouvelle collaboration maison avec la franchise Bomberman, et proposera une expérience explosive en introduisant des mécaniques de gameplay issues de la série Bomberman dans la version Xbox Series X|S du jeu. Yu Sahara, Director de FOX HUNT, a présenté le concept du tout nouveau mode multijoueur avec des rendus de personnages et un premier aperçu du gameplay. Dans FOX HUNT, un mode de jeu original qui élargit le gameplay d’infiltration de la franchise, les joueurs doivent utiliser leur environnement afin de se camoufler et de s’évader face à d’autres joueurs. Davantage de détails seront partagés ultérieurement.

Un carnet des développeurs avec le producer de la série SILENT HILL Motoi Okamoto, le scénariste Ryukishi07 et des membres de NeoBards Entertainement a offert aux joueurs un aperçu approfondi du développement de SILENT HILL f, le prochain opus glaçant de la franchise d’horreur psychologique. SILENT HILL f rapproche la série de l’un ses piliers principaux en se concentrant sur des éléments de l’horreur japonaise. En complément, la présentation KONAMI PRESS START a également inclus un teasing d’un projet de remake SILENT HILL actuellement en développement.

Suikoden STAR LEAP sera disponible sur PC et Steam dans le monde entier en complément des versions mobiles iOS et Android. Nouveau jeu de rôle dans l’univers de Suikoden, STAR LEAP se déroule quelques années avant les événements de Suikoden I, et après l’histoire de Suikoden V. La direction artistique du jeu s’inspire des designs de personnages en 2D dans des environnements en 3D. STAR LEAP peut être ajouté à la liste de souhaits sur Steam dès aujourd’hui.

La démo d’EDENS ZERO a été lancée aujourd’hui, à la fin du livestream KONAMI PRESS START. Les joueurs peuvent dès à présent manier le pouvoir de l’Ether Gear sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC et Steam en amont de la sortie du jeu le 15 juillet. Les données de sauvegarde de la démo pourront être transférées vers la version complète.