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Dans trois heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

Brillamment interprétée, cette comédie est à la fois drôle, enlevée et joyeuse. Les situations et les dialogues sont hilarants. Mention spéciale à Pauline Clément qui excelle dans son rôle de metteuse en scène débordée par le chaos ambiant. A ne pas rater.

De la Comédie française

Un film de Bertrand Usclat & Martin Darondeau

Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands, Adeline d’Hermy, Danièle Lebrun

Distributeur : Agora Films

Durée : 75 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 22 juillet 2026