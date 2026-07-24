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La BlizzCon 2026 approche à grands pas, et les festivités commencent en avance sur la boutique Battle.net avec les lots numériques de la BlizzCon et la BlizzCon Ultimate Collection qui proposent des objets en jeu, notamment des familiers, des montures, des modèles et bien plus, inspirés des univers de Blizzard. Tous les joueurs et joueuses pourront également récupérer deux récompenses gratuites en jeu, sans obligation d’achat. Et n’oubliez pas que la BlizzCon 2026 sera diffusée gratuitement pour tout le monde !

Cette année, les lots ont été pensés pour offrir aux joueurs et aux joueuses une liberté de choix inégalée :

Choisissez vos favoris. Procurez-vous l’un des cinq lots numériques de la BlizzCon individuellement pour World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal ou Hearthstone.

Procurez-vous l’un des cinq lots numériques de la BlizzCon individuellement pour World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal ou Hearthstone. Ou optez pour la BlizzCon Ultimate Collection. Ce trésor exhaustif comprend l’intégralité du contenu des cinq lots numériques de la BlizzCon, ainsi que des objets en jeu supplémentaires inspirés des univers de Blizzard.

La BlizzCon Ultimate Collection est incluse avec l’achat du passe BlizzCon : si vous participez à l’évènement à Anaheim en Californie les 12 et 13 septembre, vous repartirez avec la totale !

Si vous ne pouvez pas assister à la BlizzCon, la BlizzCon Ultimate Collection et les lots numériques de la BlizzCon sont disponibles dès maintenant jusqu’au 28 septembre 2026, sur la boutique Battle.net.