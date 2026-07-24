Kylian Mbappé et Jude Bellingham vous donnent rendez-vous le 25 septembre

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Ce premier aperçu d’EA SPORTS FC 27 dévoile une expérience footballistique pensée pour tous les joueurs, avec notamment l’arrivée de “The Grounds”, un nouvel espace de jeu social, la toute nouvelle Galerie FUT et des améliorations de gameplay toujours plus fidèles à la réalité dans l’ensemble des modes de jeu.

Inspiré par la communauté de joueurs de FC et par les liens qui unissent les supporters de football du monde entier, EA SPORTS FC™ 27 propose de nouvelles façons de vivre The World’s Game, parmi lesquelles :

The Grounds : Nouvel espace de jeu social dédié au football, The Grounds met en lumière une facette du sport encore jamais représentée dans EA SPORTS FC. Prolongeant l’expérience Clubs, ce mode permet de participer aussi bien à des matchs informels, rapides et accessibles qu’à des compétitions de haut niveau, dans trois quartiers inspirés de l’héritage du football. Faites progresser votre joueur, personnalisez-le et développez votre style de jeu sur le terrain comme en dehors, grâce aux conseils de mentors de renom tels que Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala et Alex Hunter.

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: Nouvel espace de jeu social dédié au football, The Grounds met en lumière une facette du sport encore jamais représentée dans EA SPORTS FC. Prolongeant l’expérience Clubs, ce mode permet de participer aussi bien à des matchs informels, rapides et accessibles qu’à des compétitions de haut niveau, dans trois quartiers inspirés de l’héritage du football. Faites progresser votre joueur, personnalisez-le et développez votre style de jeu sur le terrain comme en dehors, grâce aux conseils de mentors de renom tels que Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala et Alex Hunter. ​ Un Marché des transferts entièrement repensé dans le mode Carrière : Recrutez votre prochaine star dans Carrière de manager grâce à un Marché des transferts plus rapide, plus intelligent et plus dynamique que jamais. Enrichi grâce à TransferRoom, il propose des valeurs de joueurs influencées par la puissance financière des clubs, le potentiel, les notes et la forme des joueurs, afin d’offrir davantage de réalisme. Maîtrisez de nouvelles tactiques de négociation, participez à des batailles d’enchères et profitez de processus de transfert simplifiés.

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: Recrutez votre prochaine star dans Carrière de manager grâce à un Marché des transferts plus rapide, plus intelligent et plus dynamique que jamais. Enrichi grâce à TransferRoom, il propose des valeurs de joueurs influencées par la puissance financière des clubs, le potentiel, les notes et la forme des joueurs, afin d’offrir davantage de réalisme. Maîtrisez de nouvelles tactiques de négociation, participez à des batailles d’enchères et profitez de processus de transfert simplifiés. ​ La toute nouvelle Galerie Football Ultimate Team : Imaginez et immortalisez le club de vos rêves dans la Galerie FUT. Complétez et évaluez des collections d’Éléments joueurs passés et présents, issus de différents clubs, championnats, pays et campagnes FUT™, afin d’augmenter le niveau de votre Galerie, de remporter des récompenses et de développer l’identité de votre club tout au long de la nouvelle saison de football.

Dans l’ensemble des modes de jeu d’EA SPORTS FC 27, des améliorations de gameplay inspirées par les retours de la communauté renforcent le contrôle et la fluidité. Les joueurs pourront notamment profiter de corners dynamiques, d’une meilleure intelligence offensive et d’un rééquilibrage de la défense contrôlée par l’IA, pour une expérience davantage centrée sur le joueur.

EA SPORTS FC™ 27 propose une authenticité inégalée avec plus de 21 000 joueurs issus de plus de 800 clubs et équipes nationales, évoluant dans plus de 130 stades et 35 championnats, grâce à plus de 300 partenaires du monde du football.

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​Seul EA SPORTS FC 27 réunit dans un même jeu l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga et LALIGA EA SPORTS, ainsi que la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, l’Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League et l’UEFA Women’s Champions League.

Les précommandes d’EA SPORTS FC 27 sont désormais ouvertes. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 27 sortira dans le monde entier le 25 septembre 2026. L’accès anticipé aux éditions Ultimate et Ultimate Plus débutera le 18 septembre 2026.

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​Disponible uniquement jusqu’au 31 août en précommande, l’édition Ultimate Plus d’EA SPORTS FC 27 comprend de nombreux contenus pour Football Ultimate Team (FUT) et le jeu complet, notamment jusqu’à 10 000 Points FC distribués en cinq dotations mensuelles, les Pass Premium des saisons 1 à 5, un choix de joueur Hall of FUT parmi cinq joueurs, ainsi qu’un accès anticipé pouvant aller jusqu’à sept jours à partir du 18 septembre.

L’édition Ultimate Plus d’EA SPORTS FC 27 comprend :

Jusqu’à sept jours d’accès anticipé

Les Pass Premium des saisons 1 à 5

10 000 Points FC répartis sur cinq mois

Ultimate Team Un Élément joueur ICÔNE internationale avec une note GÉN de 85 ou plus Un choix parmi cinq joueurs Hall of FUT : Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini ou Eljero Elia Un emplacement supplémentaire pour une Évolution de joueur Une Évolution permettant d’atteindre une statistique DRI de 99 dans EA SPORTS FC 26, vendu séparément Une Évolution permettant d’atteindre une statistique PHY de 99 dans EA SPORTS FC 26 Un choix parmi quatre joueurs ICÔNES avec une note GÉN de 93 ou plus dans EA SPORTS FC 26

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Carrière Défis de précommande Bonus dynamique de note GÉN pour la présaison Trois ICÔNES ou Héros Entraîneur cinq étoiles Recruteur de jeunes cinq étoiles Recruteur senior cinq étoiles Cinq emplacements supplémentaires pour créer des Défis Manager Live

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The Grounds Le survêtement Signature The Grounds AMP de niveau 3 de Mbappé EXP d’archétype doublée (AXP) pendant dix matchs



À partir du 18 septembre 2026, les membres EA Play pourront également faire partie des premiers joueurs à découvrir The Grounds et le jeu EA SPORTS FC 27 grâce à un essai en accès anticipé de dix heures. Les membres EA Play Pro bénéficieront dès le premier jour de l’édition EA Play Pro, qui comprend l’ensemble des contenus et avantages proposés dans l’édition Ultimate.

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​Tous les membres recevront régulièrement des Jetons Draft Football Ultimate Team ainsi que de nouveaux éléments cosmétiques dans The Grounds. Ils bénéficieront également d’une réduction de 10 % sur les précommandes et les achats numériques EA, notamment les téléchargements de jeux, les Points FC et les contenus téléchargeables.