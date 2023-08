Dead by Daylight: Alien introduit une franchise légendaire dans la Brume

Partager Facebook

C’est la collaboration attendue depuis des années. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent télécharger la version de test publique (PTB) et découvrir l’union de deux franchises emblématiques pour une expérience de jeu incontournable. L’histoire s’écrit alors que le Xénomorphe devient le plus récent Tueur à entrer dans la Brume, aux côtés d’Ellen Ripley, la nouvelle Survivante. Dans le décor sinistre de l’Épave du Nostromo, les joueurs pourront plonger dans les profondeurs de l’espace et faire de leur mieux pour dominer leur proie ou s’en sortir vivants. Dead by Daylight: Alien sera disponible sur toutes les plateformes le 29 août 2023.

« Alien a été et continue d’être l’une des meilleures histoires de science-fiction jamais racontées – et de pouvoir collaborer avec 20th Century Games pour transposer ce récit dans Dead by Daylight est un privilège pour nous tous chez Behaviour Interactif », déclare Mathieu Côté, chef des partenariats pour Behaviour Interactif.

Un spécimen impitoyable venu d’une planète lointaine

Le Xénomorphe est l’incarnation du tueur furtif – rapide et puissant, il peut frapper les Survivants avec sa queue acérée. Le pouvoir du Xénomorphe, appelé Mode Furtif, lui permet de marcher sur quatre pattes et de devenir plus furtif, réduisant considérablement son rayon de terreur. Icône du monde de l’horreur et de la science-fiction, il est le tueur parfait : surprenant même les Survivants les plus débrouillards et les forçant à abandonner tout espoir de survie.

« C’est un véritable cadeau que d’intégrer une telle icône de l’horreur au sein de Dead by Daylight », déclare Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight. « Son apparence est si frappante, si effrayante en soi… mais le fait de l’intégrer à notre jeu et de lui faire vivre des moments horrifiants de surprise ouvre vraiment la voie à une jouabilité stratégique et ludique. Je suis fier de ce que nous avons accompli avec ce Chapitre. »

L’arrivée du Xenomorphe introduit également une nouvelle fonction interactive sur la Carte : les stations de contrôle. Sept stations de contrôle sont dispersées sur la Carte. Les Survivants peuvent interagir avec ces stations pour obtenir un nouvel outil, la Tourelle de flammes à distance, tandis que le Xénomorphe peut entrer et sortir des tunnels situés sous la station de contrôle.

« La création du système de tunnels du Xénomorphe a été un véritable défi, car nous n’avions jamais créé de sous-niveau qui ne soit accessible qu’au Tueur », explique Janick Neveu, Game Designer de Dead by Daylight. « Ce nouveau mécanisme lui permet de se déplacer sur toute la Carte et augmente considérablement le degré d’effroi, ce qui est très proche du personnage original. »

L’ultime Survivante

En tant qu’unique survivante du Nostromo, Ellen Ripley est forte, pondérée et déterminée. Ayant surmonté des menaces incessantes, elle est l’incarnation de la résilience, ce qui fait d’elle une alliée inestimable pour tout groupe de Survivants. Elle a déjà affronté le Xénomorphe et se trouve maintenant entre les mains de l’Entité. Son destin dans cet endroit hostile est toujours indéterminé – mais il y a encore de l’espoir. ​

« Sortez de là ! »

Entourée d’ombres vastes et menaçantes, la nouvelle Carte, l’Épave du Nostromo, est imprégnée d’un indéniable sentiment d’effroi. L’Entité a reconstitué le vaisseau spatial Nostromo à partir des souvenirs de Ripley, afin que les joueurs puissent chasser – et être pourchassés – au coeur de ce vaisseau cauchemardesque et abandonné. ​ Les joueurs redécouvriront le vaisseau emblématique avec des éléments mémorables du premier film Alien ainsi que de nouveaux éléments uniques.

Nouvel outil du survivant : la Tourelle de flammes à distance

Dead by Daylight: Alien introduit un nouvel outil pour Survivants, pouvant être utilisé exclusivement face au Xénomorphe. L’attaque défensive de la Tourelle de flammes étourdit le Xénomorphe et permet de mettre fin à son Habileté spéciale. Cet outil complexifie la jouabilité, car il demande aux Survivants de placer stratégiquement la Tourelle et de l’activer au moment opportun. Les joueurs seront tenus en haleine, car ils devront réparer l’outil en cas de surchauffe et devront le protéger (et se protéger eux-mêmes) du puissant Xénomorphe, qui peut détruire la Tourelle. Qui s’en sortira vivant ?

Le Chapitre Alien sera disponible dans Dead by Daylight le 29 août 2023 sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store et Nintendo Switch.