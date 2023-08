Rocket League : le Main Event du Championnat du Monde commence

Partager Facebook

Après une phase Wildcard intense, seul le top 16 des équipes Rocket League du monde entier poursuit sa route dans le Championnat du Monde de Rocket League. Le Main Event du Championnat du Monde démarre aujourd’hui et sera diffusé sur Twitch, YouTube et TikTok.

Les huit équipes issues de la Wildcard rejoignent les huit équipes automatiquement qualifiées pour le Main Event et s’affronteront dans une phase de groupes à double élimination. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe participeront ensuite à la phase finale à élimination directe, qui rassemblera huit équipes. Celle qui progressera jusqu’à la dernière étape et en sortira victorieuse s’emparera du titre de Champions du Monde de Rocket League. Vous pouvez consulter le planning de diffusion ci-dessous, et suivre la retransmission en direct jusqu’à dimanche pour profiter du plus haut niveau de l’action Rocket League !

Planning du Main Event

8 août (Tour 1 – Groupe A)

​La diffusion commence à 16h30 CEST (14h30 UTC)

9 août (Tour 1 – Groupe B)

​La diffusion commence à 16h30 CEST (14h30 UTC)

10 août (Tour 2 – Groupes A & B)

​La diffusion commence à 16h30 CEST (14h30 UTC)

11 août (Tour 1 lower – Groupes A & B)

​La diffusion commence à 16h15 CEST (14h15 UTC)

12 août (Tour 2 lower – Groupes A & B et Quarts de finale 1 & 2)

​La diffusion commence à 14h15 CEST (12h15 UTC)

13 août (Quarts de finale 3 & 4, Demi-finales et Grande Finale)

​La diffusion commence à 14h15 CEST (12h15 UTC)