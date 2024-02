Dead Island 2 : bientôt sur Steam

Partager Facebook

Dead Island 2, le célèbre action-RPG vendu à plusieurs millions de copies se passant à Los Angeles, également connu sous le nom de HELL-A, arrive sur Steam le 22 avril !

La ville est en quarantaine à cause d’un virus mortel, c’est à nos héros immunisés d’embarquer dans une aventure décapante pour sauver la ville. Découvrez un casting haut en couleur et explorez des lieux bien connus tels que Beverly Hills, Venice Beach et Santa Monica afin de découvrir la vérité qui se cache derrière cette apocalypse.

Afin de marquer le coup, Dead Island: Riptide Definitive Edition est disponible gratuitement les 48 prochaines heures et profitez d’une réduction de 75% sur Dead Island: Retro Revenge !

Tuer des zombies n’a jamais été aussi fun et les joueurs auront de quoi se défouler grâce au système de démembrement gore à souhait. Pour aider à commettre ce carnage, le jeu offre des tonnes d’armes, de modes et de capacités, permettant une personnalisation totale et des possibilités infinies.

Il existe une douzaine de types de zombies bien distincts, chacun avec ses propres mutations, attaques et variations. Si jamais les joueurs ont besoin d’un coup de main, le mode co-op (jusqu’à trois joueurs) assurera un séjour sans accroc à la cité des Anges.

Dead Island 2 est également disponible sur PlayStation et Xbox.