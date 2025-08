Deadmau5 devient la tête d’affiche pour célébrer les 10 ans de Rocket League

Partager Facebook

Le producteur de musique électronique deadmau5 électrise le terrain de Rocket League lors d’un tout nouvel événement à durée limitée (LTE) qui se déroulera du 5 août à 18h au 20 août à 8h !

Le 5 août, deadmau5 rejoint également la série Icônes de Fortnite ! Le pack deadmau5 comprend la tenue deadmau5, qui comprend le style musical « Feel the Beat », ainsi que les styles alternatifs banamau5 et 5LURPMAU5, ainsi qu’un accessoire de dos, des émotes, des instruments et bien plus encore.

Rocket League LTE offre :

13 récompenses de défi, dont 11 objets inspirés de Deadmau5 et du 10e anniversaire de Rocket League. Jouez une partie avec un coéquipier utilisant le même hymne pour débloquer le nouvel hymne « 8ths », gagnez 3 niveaux d’EXP pendant l’événement pour obtenir le Marble Topper de Deadmau5, et bien plus encore.

gagnez 3 niveaux d’EXP pendant l’événement pour obtenir le Marble Topper de Deadmau5, et bien plus encore. Le pack McLaren 570S + Deadmau5, le pack Hymne du joueur Deadmau5, qui comprend cinq chansons supplémentaires de Deadmau5 : « What a Save », « Patience », « Sixes », « Strobe (Radio Edit) » et « Ghosts ‘n’ Stuff », et encore plus d’objets de la boutique Deadmau5.

Le label de deadmau5, mau5trap, propose « 8ths », « What a Save », « Patience » et « Sixes » extraits de son prochain EP, Error5, créé pour Rocket League Year 10 avec deadmau5 et disponible en exclusivité sur Rocket League le 5 août, avant sa sortie le 8 août.