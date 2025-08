Capcom révèle les prochaines aventures de son nouveau RPG basé sur la sa licence Monster Hunter

Partager Facebook

Capcom à profité du Nintendo Direct: Partner Showcase, pour annoncer annoncer Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

L’histoire de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection met en scène deux nations, Azuria et Vermeil, au bord de la ruine en raison d’une invasion cristalline grandissante. L’espoir renaît avec la découverte d’un œuf mystérieux d’où éclot un Rathalos, une espèce que l’on pensait disparue depuis longtemps. Cependant, cet espoir est rapidement éclipsé par l’émergence d’un second Rathalos du même œuf. Ces Rathalos jumeaux portent la même marque que les « Rathalos Skyscale jumeaux », des présages de destruction qui rappellent une guerre civile qui a eu lieu il y a 200 ans. Alors que l’environnement se détériore et que les monstres sont menacés d’extinction, le spectre de la guerre plane à nouveau.

Dans ce récit, vous incarnez l’héritier d’Azuria. Doté de capacités spéciales, vous êtes destiné à devenir le chef des Rangers et le seul cavalier de Rathalos du royaume. Vous accomplissez vos devoirs avec passion, protégeant les monstres et enquêtant sur le quartz d’œuf. Cependant, un événement majeur vous pousse bientôt à enquêter sur les étranges phénomènes qui menacent le monde. Dans votre quête de la vérité, vous partez pour la terre interdite au-delà du Méridien nord.

Vos compagnons

Le héros est rejoint dans sa quête par Eleanor, princesse de Vermeil. Inquiète de la détérioration de la situation, elle s’offre comme « otage » à Azuria dans l’espoir d’apaiser les tensions entre les deux nations. Touchée par les efforts des Rangers, Eleanor et son Monstie bien-aimé, un Anjanath, les accompagnent dans l’espoir de découvrir les véritables intentions de sa sœur, la Reine de Vermeil. Liés par l’ombre grandissante de la calamité, ils s’engagent dans le courant du destin et s’aventurent en terre interdite.

Pour regarder la bande-annonce de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, visitez la chaîne YouTube officielle de Monster Hunter. Un ensemble d’éléments visuels est également disponible sur le Centre de presse de Capcom.

Cette toute nouvelle aventure RPG devrait sortir en 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.