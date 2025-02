Découvrez en avance The Talos Principle: Reawakened à l’occasion du Steam Néo Fest

Partager Facebook

The Talos Principle: Reawakened est une sublime réinterprétation du titre légendaire de Croteam. Fort de plusieurs millions d’exemplaires vendus, primé et nommé pour le grand prix de l’IGF, le jeu d’aventure métaphysique s’offre une seconde jeunesse sous la forme d’une édition définitive qui profite d’une refonte visuelle complète sous Unreal Engine 5.

Des améliorations à tous les étages, de nouvelles options d’accessibilité et un tout nouveau chapitre, qui plonge encore plus profondément dans les méandres philosophiques de la trame narrative originelle.

Il sera possible de revisiter la Simulation sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X à la sortie de The Talos Principle: Reawakened le 10 avril prochain.

Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, une démo est disponible dès maintenant à l’occasion du Steam Néo Fest. Elle restera en ligne jusqu’à la sortie du jeu.

Cette démo jouable offre :

La possibilité d’explorer le somptueux environnement médiéval de This Talos Principle: Reawakened, avec ses puzzles intriqués et ses défis stimulants

Un panacher d’énigmes proposées par le jeu complet pour une découverte en douceur des différentes mécaniques de jeu comme les connecteurs laser, les brouilleurs et les plaques de pression.

Résoudre les énigmes n’est que le commencement. L’outil complet d’édition de puzzle entend stimuler votre créativité pour vous permettre de construire vos propres mondes et défis. C’est la communauté qui permettra à The Talos Principle d’atteindre l’immortalité.



The Talos Principle: Reawakened est plus qu’un simple remaster. C’est un rebuild complet du puzzle game emblématique de Croteam qui met ses graphismes, son design sonore et son gameplay en phase avec sa suite, The Talos Principle 2, sortie en 2023.

The Talos Principle: Reawakened sortira le 10 avril