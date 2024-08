Découvrez la présentation détaillée de Cyrax

Partager Facebook

La nouvelle vidéo donne aussi un aperçu de l’Animality de Cyrax, le coup de grâce qui lui permet de se transformer en frelon pour annihiler ses adversaires vaincus. Les Animalities préférées des fans seront disponibles sous la forme d’une mise à jour de contenu gratuite pour tous les possesseurs de Mortal Kombat 1 en même temps que la sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns le 24 septembre.

De plus, les nouveaux joueurs pourront précommander Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Kollection sur Playstation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch, et obtenir un accès immédiat au jeu principal Mortal Kombat 1, au Kombat Pack précédent et à 1 250 kristaux du dragon (monnaie du jeu), en même temps que l’extension Mortal Kombat 1: Khaos Reigns (disponible le 24 septembre).