Découvrez la séquence d’ouverture de 007 First Light

cedric 18 avril 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

La séquence d’ouverture de 007 First Light s’inscrit dans la tradition de la franchise James Bond, tout en modernisant ses codes visuels et musicaux. Portée par des visuels saisissants et la chanson principale signée Lana Del Rey et David Arnold, elle accompagne les débuts de Bond dans le monde de l’espionnage et marque son retour dans le jeu vidéo après plus de 13 ans d’absence.

En parallèle de cette séquence et de la chanson principale, IO Interactive a également dévoilé le quatrième épisode de Beyond the Light, consacré cette fois à la bande originale du jeu. Cet épisode inclut des interviews de Dominic Vega, directeur des missions et de l’audio sur 007 First Light, ainsi que de The Flight, le duo de compositeurs à l’origine de la musique du jeu. Au fil de ces interviews, les intervenants évoquent l’opportunité unique de travailler sur la franchise Bond et expliquent comment ils ont conçu la musique de cette nouvelle ère de 007 dans le jeu vidéo.

007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et à l’été 2026 sur Nintendo Switch 2.

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