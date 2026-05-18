Découvrez le bal masqué de Lady Bridgerton dans Les Sims 4

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Les Sims débarquent dans un monde de romance, de mode et de haute société avec deux nouveaux kits conçus en collaboration avec Netflix et Shondaland : Les Sims 4 Kit Styles du bal masqué de Lady Bridgerton et Les Sims 4 Kit Salle de bal de Lady Bridgerton, sont d’ores et déjà disponibles sur PC via EA app, Mac via Origin, Epic Games Store et Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Les joueurs pourront découvrir de nouveaux looks élégants et de somptueux décors de salle de bal, tels que des robes de soirée et des queues de pie personnalisées ainsi que des lustres, des compositions florales et des détails ornementaux. Pour profiter de l’expérience complète, la collection Bal masqué comprend les deux kits ainsi que trois objets exclusifs inspirés de la haute société.

Les festivités dans Les Sims 4 ont déjà commencé avec un événement de connexion à durée limitée comprenant plus de 22 récompenses comme des tenues, des décorations et même un nouveau trait de caractère pour quiconque souhaiterait se démarquer.