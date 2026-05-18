L’icône du rap underground EsDeeKid débarque dans Fortnite

EsDeeKid, figure emblématique de la scène rap underground britannique, a fait ses débuts dans Fortnite le 15 mai. Fraîchement auréolé de sa performance au festival hip-hop Rolling Loud, EsDeeKid apportera son style lo-fi brut à la série Icônes de Fortnite avec de nouvelles tenues, accessoires, morceaux et bien plus encore
Dans la boutique :
- Incarnez The Dark Error avec la tenue EsDeeKid, offrant de multiples options de style et des effets interactifs.
- Découvrez ses derniers tubes : les nouveaux morceaux « 4 Raws », « Rottweiler » et « Century ».
- Affichez votre style avec des accessoires comme le sac à dos « Grimhaul Bag » et le compagnon « Cerberus », doté d’un style interactif.
- Jouez avec le feu avec l’emote « Scouse Stepper ».
Ces articles seront disponibles dans la boutique jusqu’au 25 mai.