L’icône du rap underground EsDeeKid débarque dans Fortnite

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EsDeeKid, figure emblématique de la scène rap underground britannique, a fait ses débuts dans Fortnite le 15 mai. Fraîchement auréolé de sa performance au festival hip-hop Rolling Loud, EsDeeKid apportera son style lo-fi brut à la série Icônes de Fortnite avec de nouvelles tenues, accessoires, morceaux et bien plus encore

Dans la boutique :

Incarnez The Dark Error avec la tenue EsDeeKid, offrant de multiples options de style et des effets interactifs.

Découvrez ses derniers tubes : les nouveaux morceaux « 4 Raws », « Rottweiler » et « Century ».

Affichez votre style avec des accessoires comme le sac à dos « Grimhaul Bag » et le compagnon « Cerberus », doté d’un style interactif.

Jouez avec le feu avec l’emote « Scouse Stepper ».

Ces articles seront disponibles dans la boutique jusqu’au 25 mai.