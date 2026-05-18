L’icône du rap underground EsDeeKid débarque dans Fortnite

Cédric 18 mai 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

EsDeeKid, figure emblématique de la scène rap underground britannique, a fait ses débuts dans Fortnite le 15 mai. Fraîchement auréolé de sa performance au festival hip-hop Rolling Loud, EsDeeKid apportera son style lo-fi brut à la série Icônes de Fortnite avec de nouvelles tenues, accessoires, morceaux et bien plus encore

Dans la boutique :

  • Incarnez The Dark Error avec la tenue EsDeeKid, offrant de multiples options de style et des effets interactifs.
  • Découvrez ses derniers tubes : les nouveaux morceaux « 4 Raws », « Rottweiler » et « Century ».
  • Affichez votre style avec des accessoires comme le sac à dos « Grimhaul Bag » et le compagnon « Cerberus », doté d’un style interactif.
  • Jouez avec le feu avec l’emote « Scouse Stepper ».

Ces articles seront disponibles dans la boutique jusqu’au 25 mai.

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