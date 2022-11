Découvrez le système unique des Karakuri de WILD HEARTS dans une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Le premier Monogatari présente un système propre au jeu, les Karakuri, qui sont des mécanismes sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées. Variés et multifonctionnels, les Karakuri permettent aux joueurs d’avoir l’avantage en combat, et facilitent la collecte de ressources ainsi que les déplacements à travers le terrain de chasse.

La bande-annonce présente l’avantage créatif et dynamique offert par les Karakuri aux joueurs en combat. En apprenant de nouvelles formes et combinaisons, les joueurs peuvent mieux préparer leur terrain de chasse, et créer des conditions avantageuses pour combattre les Kemono, de redoutables créatures géantes. Grâce à la résistance des Karakuri, les joueurs qui tombent au combat ou reçoivent de l’aide de leurs alliés peuvent continuer à utiliser leur expérience de chasse pour placer de nouveaux pièges et concevoir de nouvelles manières de se déplacer, beaucoup plus efficaces et ingénieuses. Le craft modifie la façon dont les joueurs appréhendent leur chasse : ils devront s’adapter à une nouvelle complexité, en débloquant différentes combinaisons de Karakuri et en faisant équipe avec des alliés pour créer des systèmes de Karakuri encore plus puissants.

Dans WILD HEARTS, la traversée d’Azuma se joue en solitaire ou en compagnie de deux partenaires grâce à des fonctionnalités de coopération et de cross-play entre toutes les plateformes. Plusieurs possibilités s’offrent aux joueurs : privilégier les combats en participant à des missions spéciales tout en chassant en meute, se joindre à d’autres chasseurs partis à l’aventure ou affronter des Kemono en solo. Le jeu sera doublé en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol.

WILD HEARTS™ sera disponible en magasin et en ligne le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99€. Les versions PC via Origin, Steam et Epic Game Store seront proposées au prix de 69.99€.