une nouvelle extension scénarisée pour GRID Legends

Cette mise à jour met en lumière l’histoire de Ravenwest, l’écurie la plus redoutée des GRID World Series, et dévoile comment elle a bâti sa réputation sulfureuse à travers 11 nouvelles épreuves scénarisées. Les joueurs recevront également quatre véhicules classiques et performants nouvellement ajoutés tandis qu’ils fileront à toute allure sur des circuits mis à jour, dont la ville ensoleillée mais dangereuse de Miami.

La troisième extension de la série se concentre sur Nathan McKane, le pilote d’élite de Ravenwest Motorsport et l’un des personnages principaux du mode histoire « Driven to Glory ». Elle embarque les joueurs dans un périple épique qui débute avec la création de Ravenwest et suit les événements qui ont propulsé l’écurie vers la célébrité et le 5ème titre consécutif de champion des GRID World Series.

Les quatre nouvelles voitures qui rejoignent la liste éclectique de véhicules sont la BMW 320 Turbo Group 5, la Chevrolet Corvette 1967, la Plymouth GTX 1971 et la Ford Mustang Fastback 1967. Elles comptent parmi les voitures plus emblématiques et les plus cultes et contribuent à représenter l’évolution et le caractère marginal de Ravenwest. En plus de quatre nouvelles variantes de tracés pour le circuit de Miami, des rampes et des zones d’accélération ont également été ajoutées aux trajets existants. Trois nouveaux événements de carrière sponsorisés et une multitude d’icônes, de livrées et de bannières à utiliser dans le jeu sont également disponibles dans ce pack.

« Ce nouveau DLC nous donne l’occasion de découvrir l’histoire qui se cache derrière l’antagoniste de la série, constamment aigri sur la piste et confronté aux attentes de sa famille et aux critiques des médias. Son style de pilotage agressif et sa philosophie de gagner à tout prix cachent bien des choses. Nous invitons les joueurs à se plonger dans l’histoire de l’un des personnages les plus intéressants et les plus controversés de l’univers GRID, qui lutte contre la concurrence et assure le succès de Ravenwest quel qu’en soit le prix. » – Paul Lovell, Senior Games Designer chez Codemasters

Le nouveau pack Rise of Ravenwest de GRID Legends est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S et PlayStation®5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les propriétaires de l’Édition Deluxe auront un accès immédiat à cette mise à jour et pourront inviter leurs amis à jouer gratuitement.