Découvrez le trailer animé réalisé par Masami Obari pour The King of Fighters XV

Réalisé par l’animateur mondialement reconnu, Masami Obari, ce trailer est reconnaissable de par son style unique et iconique. Découvrez vos personnages favoris de KOF XV combattre dans une vidéo animée incroyable !

THE KING OF FIGHTERS XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store.

La Day One Edition de THE KING OF FIGHTERS XV contient le jeu de base, ainsi que le costume à télécharger « Garou: Mark of the Wolves » pour Terry.