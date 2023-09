Découvrez le trailer d’annonce de l’aventure colorée et déjantée de POPUCOM

Partager Facebook

Le développeur de jeux Hypergryph a annoncé un nouveau titre – POPUCOM. Contrairement à Arknights, son jeu RPG tower-defense populaire au style animé disponible sur mobile, POPUCOM est un jeu d’aventure coopératif multijoueur en 3D qui met l’accent sur la résolution de puzzles et l’association de tuiles. Cet adorable jeu prend en charge la coopération en local et en ligne jusqu’à 4 joueurs, et sera disponible sur Steam, Epic Games Store et PlayStation.

Hypergryph a également le plaisir d’annoncer que POPUCOM et Ex-Astris seront présentés au Tokyo Game Show 2023 qui se tiendra du 21 au 24 septembre 2023. POPUCOM, initialement annoncé le 9 septembre, sera à l’honneur lors de cet événement. Une démo jouable sera mise en place, permettant aux visiteurs de découvrir le jeu, manettes en main pendant la durée du TGS.

L’Histoire

Dans le monde de POPUCOM, l’humanité a découvert un nouveau minerai semi-conducteur. Une entreprise maléfique l’a rapidement monopolisé et en a tiré un incroyable pouvoir. Mais la production industrielle excessive a créé des tonnes de déchets toxiques, donnant naissance à des formes de vie mutantes connues sous le nom de « Pomu ». Ces créatures polluantes ont très rapidement dévasté la planète entière, ne laissant que ruine et chaos. Mais dans un dernier effort de survie et pour sauver l’humanité, un scientifique a laissé dans son testament des codes de programmation spéciaux pour un robot. Ce dernier s’est acquitté de sa tâche et a finalement réussi 100 ans plus tard à réparer un mécanisme de portail. Il a alors lancé le programme qui allait déterminer le sort de la planète. De jeunes et talentueux enfants ont alors été envoyés sur la planète désertée de toute humanité où nos jeunes héros se voient confier la mission de vaincre le Pomu et de sauver le monde.

POPUCOM est une aventure fantastique se déroulant dans un mystérieux univers parallèle. Commencez votre voyage en faisant équipe avec un ami. Parcourez des mondes variés et colorés dont des icebergs, un désert ou encore un parc d’attractions. Emparez-vous d’un Rainbow Popper et tirez des balles colorées sur les méchants Pomus. L’association de trois Pomus de la même couleur fait instantanément éclater la menace et l’élimine. En plus des Pomus, les joueurs devront trouver le timing idéal pour sauter, changer de couleur ou activer des mécanismes spéciaux afin de franchir les étapes avec succès. Se faire de nouveaux amis est également une compétence essentielle dans cette aventure en 3D. Recrutez Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot et Power Kid comme compagnons d’aventure afin de résoudre les énigmes et sauver le monde !

Caractéristiques du jeu

Jouez avec vos amis, quelle que soit la distance qui vous sépare

​ Une aventure fantastique dans un monde mystérieux est bien plus amusante avec des amis. Travaillez en équipe ou affrontez la défaite. De nombreux défis vous attendent. Vous devez travailler ensemble pour progresser !

​ Tout au long du jeu, les joueurs doivent faire correspondre leurs couleurs à celles de certains mécanismes afin de déclencher des effets différents. Trouvez le bon timing et changez de couleur pour surmonter une série d’obstacles.

​ Tirez sur un Pomu à l’aide de votre Rainbow Popper pour générer un autre Pomu de la même couleur que la balle. L’association de trois Pomus de même couleur élimine instantanément la menace.

​ Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot, Power Kid… Faites-vous de nouveaux amis au cours de votre aventure. Ils vous aideront à résoudre des énigmes et à surmonter des obstacles.

​Essayez des tonnes d’équipements différents dans votre placard. Personnalisez votre apparence selon votre humeur. Vivez une aventure sans limites.

Dans POPUCOM, vous voyagerez dans un monde mystérieux avec vos amis. Vous rencontrerez des ennemis uniques et devrez utiliser un éventail d’objets et de techniques différentes pour éliminer les menaces et restaurer la vie sur la planète dévastée. Vous pourrez également jouer à des mini-jeux divertissants et relaxant en compagnie de vos amis et ainsi vous créer une aventure commune enrichissante. Utilisez le placard pour vous habiller et personnaliser votre apparence à votre guise. Vivez une aventure sans limites.