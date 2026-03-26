Découvrez les cartes et les modes qui façonnent le combat dans HEAT

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World of Tanks: HEAT a publié le dernier épisode de sa série de vidéos Foundations, proposant un aperçu plus détaillé des cartes et modes du jeu à venir. Ce nouveau chapitre explore la manière dont chaque champ de bataille et chaque type de jeu sont conçus pour proposer un combat intense et dynamique, où chaque partie est imprévisible.

Inspirées de lieux réels, les cartes de World of Tanks: HEAT couvrent une large variété de biomes, d’environnements et de styles visuels. Si chaque champ de bataille propose une identité visuelle et une atmosphère distinctes, ils sont également conçus pour accueillir plusieurs styles de jeu, compatibles avec les quatre modes disponibles.

Avec quatre modes de combat en affrontement direct, les joueurs peuvent adapter leur stratégie d’une partie à l’autre. Tous les modes prennent en charge les réapparitions, favorisant le jeu agressif et l’expérimentation. Ceux-ci incluent :

Conquest (10v10)

Plus que tout autre mode de jeu, Conquest récompense la maîtrise de la carte.

Capturez des bases pour accumuler des points de victoire et conservez-en plusieurs pour creuser l’écart.

Gardez un œil sur les événements dynamiques comme les bombardements et les défis d’élimination d’ennemis, qui peuvent faire basculer l’élan du combat dans un sens comme dans l’autre.

Hardpoint (5v5)

Des points de contrôle appelés « Hardpoints » apparaissent sur la carte, créant un enchaînement ininterrompu d’escarmouches.

Comme pour Conquest, le contrôle des zones est essentiel mais comme ces points changent constamment d’emplacement, il est nécessaire de s’adapter le plus rapidement possible.

Une fois un Hardpoint capturé, privilégiez la défense.

Control (5v5)

Ce mode extrêmement compétitif nécessite réflexion stratégique et coopération.

Luttez pour une unique « Control Zone » et atteignez 100 % pour l’emporter.

Si un ennemi reste dans la zone, la progression reste bloquée à 99 % et déclenchera finalement une prolongation, offrant à l’équipe menée une chance de revenir.

Utilisez vos capacités avec discernement car vos décisions peuvent faire basculer l’affrontement dans un sens comme dans l’autre.

Kill Confirmed (5v5)

Intense, rapproché et agressif, Kill Confirmed récompense les joueurs capables de s’adapter et de réagir rapidement.

Éliminer un adversaire ne suffit pas, il faut récupérer son jeton pour marquer le point.

Vous pouvez récupérer les jetons laissés par vos coéquipiers pour empêcher l’équipe ennemie de marquer, mais gardez à l’esprit que l’ennemi peut faire de même.

De plus, des bonus apparaissent sur la carte : récupérez-les avant l’équipe adverse.

L’équipe de World of Tanks: HEAT continuera d’affiner les modes existants et d’en introduire de nouveaux au fil de l’évolution du jeu.