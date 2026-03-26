Call of Duty et le FC Versailles collaborent à nouveau autour de Black Ops Royale

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Après la première collaboration en 2025 qui célébrait le retour de la carte Verdansk dans Call of Duty: Warzone, le trône était resté vacant. Il était grand temps que le club versaillais réclame son dû et reprenne la place qui lui revient de droit ! Cette fois-ci, Call of Duty et le Football Club de Versailles (FC Versailles) collaborent pour soutenir la sortie du mode Black Ops Royale, où la chasse aux ressources et l’esprit d’équipe couronnent la meilleure escouade.

Dans le cadre de cette collaboration, un livestream exceptionnel avec les joueurs du club Djamal Moussadek, Jérémi Santini et Tom Renaud sera animé par le streamer, et expert de Call of Duty, Riskin sur sa chaîne Twitch, le mercredi 1er avril, de 19h00 à 21h00 heure française. La dynamique de groupe qui les unit sur le terrain sera-t-elle suffisante pour leur décrocher une victoire Royale sur la carte Avalon ? Découverte du nouveau mode, giveaway et plus encore vous attendent lors de ce stream, ne ratez pas le rendez-vous !

Pour ceux qui l’auraient raté, Black Ops Royale est un nouveau mode de Battle Royale original inspiré de Blackout, sans attirail, sans goulag et sans stations d’achat. Enfilez votre wingsuit, récupérez des objets pour survivre, améliorez vos armes grâce à leur rareté, maîtrisez les Brèches de Berceau et survivez à 24 escouades rivales sur l’immense carte d’Avalon.